Биткойн достиг двухмесячного максимума, превысив 97 000 долларов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14 января, 19:44 • 9626 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 17721 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 19331 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 18513 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 18569 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 17047 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14973 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14411 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12641 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 25427 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Захваченный США российский танкер вошел в воды Великобритании14 января, 16:23 • 5624 просмотра
США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters14 января, 17:24 • 3558 просмотра
Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ14 января, 18:36 • 10014 просмотра
В пяти регионах Германии провели рейды в маникюрных салонах - DW14 января, 18:49 • 7958 просмотра
Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве21:24 • 4802 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 25426 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 36231 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 44372 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 59240 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 70777 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Кайя Каллас
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Украина
Китай
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 28065 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 62614 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 54899 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 59410 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 60618 просмотра
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Биткойн достиг двухмесячного максимума, превысив 97 000 долларов

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Биткойн вырос на 3,9% до 97 694 долларов, достигнув самого высокого уровня с 14 ноября. Этот рост произошел после периода стагнации, демонстрируя признаки прорыва.

Биткойн достиг двухмесячного максимума, превысив 97 000 долларов

Биткойн достиг двухмесячного максимума, наконец присоединившись к другим рисковым активам и драгоценным металлам. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в среду цифровой актив биткойна вырос на 3,9% до 97 694 долларов, что является самым высоким уровнем с 14 ноября, когда он в последний раз достигал 100 000 долларов. Эфир, второй по величине токен, вырос на 6%.

Биткойн потерял более 6% за 2025 год после того, как завершил год сдержанно, торгуясь в узком диапазоне и демонстрируя значительное безразличие к росту акций и драгоценных металлов. Но токен демонстрировал признаки потенциального прорыва в течение января, и теперь трейдеры видят, что он потенциально может набирать позиции на конкурирующих классах активов

- говорится в статье.

Указывается, что одним из факторов, способствующих росту биткойна, является базовая инфляция в США, которая выросла меньше, чем ожидалось, что является благоприятным фактором для токена.

«В среднесрочной перспективе мы можем увидеть, как инвесторы выделяют больше средств на биткойн, опираясь на нарратив о догоняющем золоте, а другие рисковые активы прекрасно процветают», - отметил руководитель исследований Arctic Digital Джастин д’Анетан.

Напомним

Биткойн завершил свою первую полную неделю торгов в 2026 году почти без изменений, колеблясь около уровня $90 000. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее.

Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты18.11.25, 16:10 • 81962 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаФинансы
Золото
Соединённые Штаты