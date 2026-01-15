Биткойн достиг двухмесячного максимума, превысив 97 000 долларов
Киев • УНН
Биткойн вырос на 3,9% до 97 694 долларов, достигнув самого высокого уровня с 14 ноября. Этот рост произошел после периода стагнации, демонстрируя признаки прорыва.
Биткойн достиг двухмесячного максимума, наконец присоединившись к другим рисковым активам и драгоценным металлам. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в среду цифровой актив биткойна вырос на 3,9% до 97 694 долларов, что является самым высоким уровнем с 14 ноября, когда он в последний раз достигал 100 000 долларов. Эфир, второй по величине токен, вырос на 6%.
Биткойн потерял более 6% за 2025 год после того, как завершил год сдержанно, торгуясь в узком диапазоне и демонстрируя значительное безразличие к росту акций и драгоценных металлов. Но токен демонстрировал признаки потенциального прорыва в течение января, и теперь трейдеры видят, что он потенциально может набирать позиции на конкурирующих классах активов
Указывается, что одним из факторов, способствующих росту биткойна, является базовая инфляция в США, которая выросла меньше, чем ожидалось, что является благоприятным фактором для токена.
«В среднесрочной перспективе мы можем увидеть, как инвесторы выделяют больше средств на биткойн, опираясь на нарратив о догоняющем золоте, а другие рисковые активы прекрасно процветают», - отметил руководитель исследований Arctic Digital Джастин д’Анетан.
Напомним
Биткойн завершил свою первую полную неделю торгов в 2026 году почти без изменений, колеблясь около уровня $90 000. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее.
