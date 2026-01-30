$42.770.19
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Золото відновило швидке зростання після відносного просідання напередодні

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Ціни на золото відновили швидке зростання, подолавши позначку в $5 500, після короткочасного просідання. Це сталося на тлі загострення геополітичної напруженості та заяв Трампа.

Ціни на золото повернулися до стрімкого зростання в п'ятницю, 30 січня, подолавши позначку в $5 500 після короткочасного просідання напередодні. Інвестори масово скуповують дорогоцінний метал як захисний актив на тлі загострення геополітичної напруженості між США та Іраном, та заяв Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Основним каталізатором зростання стала заява голови ФРС Джерома Пауелла, який не дав чітких сигналів щодо негайного відновлення циклу зниження ставок, проте натякнув на таку можливість пізніше цього року. Це, у поєднанні з ослабленням долара США та загрозами нових мит з боку адміністрації Дональда Трампа, підштовхнуло спотову ціну на золото до піку в $5 595 за унцію.

Ми бачимо безпрецедентний попит на 'тихі гавані' через одночасний тиск на валютному ринку та ризики торгових воєн

 – коментують аналітики Bloomberg.

Лише за останній тиждень золото здорожчало на 13%, а срібло встановило власний рекорд, перевищивши $120 за унцію, що свідчить про глобальне переформатування портфелів великих гравців у бік фізичних активів.

Прогнози та подальші очікування

Більшість провідних банків, включаючи Goldman Sachs та Deutsche Bank, уже підвищили свої цільові показники на кінець 2026 року до рівня $5 400–$6 000 за унцію. Попри надзвичайно високі рівні перекупленості, структурні фактори – закупівлі з боку центральних банків та недовіра до стабільності провідних валют – продовжують підтримувати тренд. Трейдери уважно стежать за призначенням нового голови ФРС, оскільки зміна керівництва регулятора може стати черговим приводом для волатильності на ринку металів.

Степан Гафтко

