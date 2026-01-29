Ціна на золото сягнула $5591, а срібло торгується поблизу позначки $120

Світові ціни на дорогоцінні метали у четвер продовжують зростання на тлі економічної невизначеності та збільшення державного боргу США. Спотова ціна на золото впритул наблизилася до позначки 5600 доларів за унцію, зафіксувавши черговий історичний максимум, тоді як вартість срібла коливається біля рівня 120 доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основними чинниками, що впливають на ринок, аналітики називають послаблення долара та активні закупівлі з боку центральних банків. Окрім цього, інвестори дедалі частіше обирають золото як нейтральний актив для збереження вартості в умовах розпаду звичної глобальної торговельної системи на окремі регіональні блоки.

Золото вже не є просто засобом захисту від криз чи інфляції; його все частіше розглядають як нейтральний та надійний актив для збереження вартості, який також забезпечує диверсифікацію в ширшому діапазоні макроекономічних режимів – зазначають аналітики банку OCBC.

З початку тижня ціна металу зросла більш ніж на 10%, що підтверджує стійкий попит на безпечні активи в умовах геополітичної напруженості.

Показники ринку та прогнози

Під час торгів спотова ціна на золото зросла на 2,6%, досягнувши піка у 5 591,61 долара за унцію. Срібло також демонструє високу динаміку, ледь не перетнувши позначку в 120 доларів. Фахівці Marex додають, що побоювання щодо стабільності фінансової системи США змушують великих гравців ринку перерозподіляти капітали на користь металів, ігноруючи волатильність інших фінансових інструментів.

