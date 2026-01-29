$42.960.17
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 13255 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 16331 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 14786 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 14653 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 17275 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 19596 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14086 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25482 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24510 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Київ • УНН

 • 102 перегляди

Світові ціни на золото та срібло зростають: золото сягнуло $5591 за унцію, срібло – близько $120. Це відбувається на тлі послаблення долара та збільшення держборгу США.

Ціна на золото сягнула $5591, а срібло торгується поблизу позначки $120

Світові ціни на дорогоцінні метали у четвер продовжують зростання на тлі економічної невизначеності та збільшення державного боргу США. Спотова ціна на золото впритул наблизилася до позначки 5600 доларів за унцію, зафіксувавши черговий історичний максимум, тоді як вартість срібла коливається біля рівня 120 доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основними чинниками, що впливають на ринок, аналітики називають послаблення долара та активні закупівлі з боку центральних банків. Окрім цього, інвестори дедалі частіше обирають золото як нейтральний актив для збереження вартості в умовах розпаду звичної глобальної торговельної системи на окремі регіональні блоки.

Ціна на золото вперше перевищила $5300 на тлі падіння долара28.01.26, 11:57 • 3326 переглядiв

Золото вже не є просто засобом захисту від криз чи інфляції; його все частіше розглядають як нейтральний та надійний актив для збереження вартості, який також забезпечує диверсифікацію в ширшому діапазоні макроекономічних режимів

– зазначають аналітики банку OCBC.

З початку тижня ціна металу зросла більш ніж на 10%, що підтверджує стійкий попит на безпечні активи в умовах геополітичної напруженості.

Показники ринку та прогнози

Під час торгів спотова ціна на золото зросла на 2,6%, досягнувши піка у 5 591,61 долара за унцію. Срібло також демонструє високу динаміку, ледь не перетнувши позначку в 120 доларів. Фахівці Marex додають, що побоювання щодо стабільності фінансової системи США змушують великих гравців ринку перерозподіляти капітали на користь металів, ігноруючи волатильність інших фінансових інструментів. 

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС28.01.26, 07:29 • 4030 переглядiв

Степан Гафтко

