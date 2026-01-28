Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 3136 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 20514 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 37188 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 29389 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 42875 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 26978 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47035 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24560 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18359 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 39326 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.6м/с
93%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики Photo27 січня, 19:27 • 8836 перегляди
На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи27 січня, 21:31 • 4148 перегляди
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 5110 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 9374 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 8002 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 42880 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 32284 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47042 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 46731 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 39327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Харківська область
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 15936 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 15890 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 23520 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 27442 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 34669 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Truth Social

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Долар США впав до найнижчого рівня з початку 2022 року після схвалення Трампом ослаблення долара. Це сталося на тлі тиску на Федеральну резервну систему.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

Американська валюта продемонструвала стрімке падіння у середу, 28 січня, опустившись до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп публічно схвалив поточне ослаблення долара, що інвестори розцінили як сигнал до масового продажу активів у США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індекс долара впав до позначки 95,566, втративши понад 1% за одну торгову сесію. Коментарі Трампа про те, що поточна низька вартість валюти є "чудовою", посилили побоювання інвесторів щодо нестабільності економічної політики Білого дому. На цьому тлі євро вперше за чотири роки перевищив поріг у 1,2 долара, а фунт стерлінгів сягнув максимуму на рівні $1,3796.

Нафтові котирування тримаються на максимумах через слабкий долар та ультиматуми Трампа Ірану28.01.26, 06:09 • 934 перегляди

Це свідчить про кризу довіри до долара США

– прокоментував ситуацію Кайл Родда, старший аналітик Capital.com.

На думку експертів, адміністрація Трампа свідомо допускає падіння валюти, щоб стимулювати експорт та "розігріти" економіку напередодні проміжних виборів 2026 року.

Протистояння з Федеральною резервною системою

Криза долара розгортається на тлі безпрецедентного тиску на Федеральну резервну систему. Сьогоднішнє засідання ФРС проходить в умовах кримінального розслідування Мін'юсту щодо глави відомства Джерома Пауелла та судового процесу навколо звільнення члена ради керуючих Лізи Кук. Трейдери очікують, що центральний банк залишить ставки без змін, проте політичне втручання створює високу волатильність.

Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності28.01.26, 00:12 • 5242 перегляди

Окрім внутрішніх конфліктів, на курс тиснуть очікування скоординованої інтервенції США та Японії для підтримки єни. Загалом за 2025 рік долар втратив понад 9% вартості, а в січні 2026 року зниження склало вже близько 2,3%, що робить золото та інші валюти більш привабливими для світових інвесторів. 

Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28.01.26, 02:41 • 3298 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Вибори в США
Золото
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Міністерство юстиції США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки