Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

Американська валюта продемонструвала стрімке падіння у середу, 28 січня, опустившись до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп публічно схвалив поточне ослаблення долара, що інвестори розцінили як сигнал до масового продажу активів у США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індекс долара впав до позначки 95,566, втративши понад 1% за одну торгову сесію. Коментарі Трампа про те, що поточна низька вартість валюти є "чудовою", посилили побоювання інвесторів щодо нестабільності економічної політики Білого дому. На цьому тлі євро вперше за чотири роки перевищив поріг у 1,2 долара, а фунт стерлінгів сягнув максимуму на рівні $1,3796.

Це свідчить про кризу довіри до долара США – прокоментував ситуацію Кайл Родда, старший аналітик Capital.com.

На думку експертів, адміністрація Трампа свідомо допускає падіння валюти, щоб стимулювати експорт та "розігріти" економіку напередодні проміжних виборів 2026 року.

Протистояння з Федеральною резервною системою

Криза долара розгортається на тлі безпрецедентного тиску на Федеральну резервну систему. Сьогоднішнє засідання ФРС проходить в умовах кримінального розслідування Мін'юсту щодо глави відомства Джерома Пауелла та судового процесу навколо звільнення члена ради керуючих Лізи Кук. Трейдери очікують, що центральний банк залишить ставки без змін, проте політичне втручання створює високу волатильність.

Окрім внутрішніх конфліктів, на курс тиснуть очікування скоординованої інтервенції США та Японії для підтримки єни. Загалом за 2025 рік долар втратив понад 9% вартості, а в січні 2026 року зниження склало вже близько 2,3%, що робить золото та інші валюти більш привабливими для світових інвесторів.

