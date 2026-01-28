Нафтові котирування тримаються на максимумах через слабкий долар та ультиматуми Трампа Ірану

Світові ціни на нафту закріпилися поблизу найвищих показників за останні чотири місяці на тлі стрімкого падіння курсу американського долара та загострення геополітичної напруженості. Трейдери закладають у вартість сировини ризики можливого військового зіткнення на Близькому Сході після останніх заяв Білого дому щодо Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгується в межах 63 доларів за барель, утримавши значний приріст попередньої сесії. Основною причиною подорожчання став "обвал" індексу долара до мінімуму за чотири роки. Падіння валюти США було спровоковане особистою заявою Дональда Трампа про те, що його "не турбує" слабкий долар, а також його непередбачуваними ініціативами, зокрема ідеєю анексії Гренландії, що сколихнула європейських союзників.

Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану

Слабкий долар традиційно підвищує привабливість активів, номінованих у валюті США, таких як нафта та золото. Для багатьох іноземних покупців сировина стала дешевшою в національних валютах, що стимулювало активне зростання попиту на біржових майданчиках.

"Велика армада" та ультиматум для Тегерана

Геополітична премія в ціні нафти зросла після того, як Трамп підтвердив відправлення до берегів Ірану потужного військово–морського з’єднання. Президент США назвав це угруповання "великою армадою", яка має стати інструментом тиску на іранське керівництво через репресії проти протестувальників та загрози відновлення ядерної програми.

російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією