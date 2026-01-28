$43.130.01
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 15:20
27 січня, 15:20 • 40485 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14
27 січня, 13:14 • 45395 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки
27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
27 січня, 11:34
Нафтові котирування тримаються на максимумах через слабкий долар та ультиматуми Трампа Ірану

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Світові ціни на нафту закріпилися біля чотиримісячних максимумів. Це сталося на тлі падіння курсу долара та загострення геополітичної напруженості через заяви Білого дому щодо Ірану.

Нафтові котирування тримаються на максимумах через слабкий долар та ультиматуми Трампа Ірану

Світові ціни на нафту закріпилися поблизу найвищих показників за останні чотири місяці на тлі стрімкого падіння курсу американського долара та загострення геополітичної напруженості. Трейдери закладають у вартість сировини ризики можливого військового зіткнення на Близькому Сході після останніх заяв Білого дому щодо Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгується в межах 63 доларів за барель, утримавши значний приріст попередньої сесії. Основною причиною подорожчання став "обвал" індексу долара до мінімуму за чотири роки. Падіння валюти США було спровоковане особистою заявою Дональда Трампа про те, що його "не турбує" слабкий долар, а також його непередбачуваними ініціативами, зокрема ідеєю анексії Гренландії, що сколихнула європейських союзників.

Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24.01.26, 05:49 • 8409 переглядiв

Слабкий долар традиційно підвищує привабливість активів, номінованих у валюті США, таких як нафта та золото. Для багатьох іноземних покупців сировина стала дешевшою в національних валютах, що стимулювало активне зростання попиту на біржових майданчиках.

"Велика армада" та ультиматум для Тегерана

Геополітична премія в ціні нафти зросла після того, як Трамп підтвердив відправлення до берегів Ірану потужного військово–морського з’єднання. Президент США назвав це угруповання "великою армадою", яка має стати інструментом тиску на іранське керівництво через репресії проти протестувальників та загрози відновлення ядерної програми.

російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією27.01.26, 23:50 • 2544 перегляди

Степан Гафтко

