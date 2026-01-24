Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання, встановивши тижневий максимум. Ринок миттєво відреагував на чергове загострення на Близькому Сході після заяв президента США Дональда Трампа про відправку військово-морського флоту до берегів Ірану та запровадження жорстких обмежень проти суден, що перевозять іранську сировину. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,8% – до 65,88 долара за барель, а американська нафта WTI подорожчала на 2,9%, досягнувши позначки 61,07 долара. Основною причиною занепокоєння трейдерів стали слова Трампа про "армаду" кораблів, що включає авіаносці та есмінці, які мають прибути до регіону найближчими днями.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану

Такі дії Вашингтона є відповіддю на загрози Тегерана щодо відновлення ядерної програми та придушення внутрішніх протестів, що створює реальні ризики масштабних збоїв у постачанні палива.

Санкційний удар по іранському експорту

Паралельно з військовим тиском Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти дев'яти суден та восьми іноземних компаній, залучених до нелегального транспортування іранських нафтопродуктів. Ці заходи покликані повністю перекрити валютні надходження режиму. Додатковим фактором підтримки цін стала ситуація в Казахстані, де виникли труднощі з відновленням видобутку на родовищі Тенгіз, що ще більше посилило побоювання ринку щодо дефіциту пропозиції на тлі зростаючого глобального попиту.

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії