Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану

00:59 • 4890 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 17982 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 19492 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 18635 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 18397 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 31255 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 27512 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 18659 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25612 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 56133 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23 січня, 18:21 • 3318 перегляди
Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО23 січня, 18:23 • 3106 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 3184 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto22:16 • 3556 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 10907 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 31245 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 56129 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 77922 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 73561 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 75522 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ґренландія
Вашингтон
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 23956 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23382 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38480 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 53718 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48142 перегляди
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ціни на нафту зросли на 3% після заяви Трампа про відправку флоту до Ірану та нових санкцій США. Це посилило занепокоєння щодо постачання палива та дефіциту пропозиції.

Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання, встановивши тижневий максимум. Ринок миттєво відреагував на чергове загострення на Близькому Сході після заяв президента США Дональда Трампа про відправку військово-морського флоту до берегів Ірану та запровадження жорстких обмежень проти суден, що перевозять іранську сировину. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,8% – до 65,88 долара за барель, а американська нафта WTI подорожчала на 2,9%, досягнувши позначки 61,07 долара. Основною причиною занепокоєння трейдерів стали слова Трампа про "армаду" кораблів, що включає авіаносці та есмінці, які мають прибути до регіону найближчими днями.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану23.01.26, 04:08 • 4380 переглядiв

Такі дії Вашингтона є відповіддю на загрози Тегерана щодо відновлення ядерної програми та придушення внутрішніх протестів, що створює реальні ризики масштабних збоїв у постачанні палива.

Санкційний удар по іранському експорту

Паралельно з військовим тиском Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти дев'яти суден та восьми іноземних компаній, залучених до нелегального транспортування іранських нафтопродуктів. Ці заходи покликані повністю перекрити валютні надходження режиму. Додатковим фактором підтримки цін стала ситуація в Казахстані, де виникли труднощі з відновленням видобутку на родовищі Тенгіз, що ще більше посилило побоювання ринку щодо дефіциту пропозиції на тлі зростаючого глобального попиту. 

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії 23.01.26, 20:10 • 2754 перегляди

Степан Гафтко

