Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана

00:59 • 4800 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 17859 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 19379 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 18521 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 18318 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 31159 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 27430 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18639 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25597 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 56072 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра23 января, 18:21 • 3264 просмотра
Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис сотрудничество в сфере ПВО23 января, 18:23 • 3088 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 3146 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto22:16 • 3526 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 10836 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 31159 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 56073 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 77887 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 73529 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 75497 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Гренландия
Вашингтон
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 23928 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23357 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38458 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 53700 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48125 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Цены на нефть выросли на 3% после заявления Трампа об отправке флота в Иран и новых санкций США. Это усилило беспокойство по поводу поставок топлива и дефицита предложения.

Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана

Мировые цены на нефть продемонстрировали стремительный рост, установив недельный максимум. Рынок мгновенно отреагировал на очередное обострение на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа об отправке военно-морского флота к берегам Ирана и введении жестких ограничений против судов, перевозящих иранское сырье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,8% – до 65,88 доллара за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 2,9%, достигнув отметки 61,07 доллара. Основной причиной беспокойства трейдеров стали слова Трампа об "армаде" кораблей, включающей авианосцы и эсминцы, которые должны прибыть в регион в ближайшие дни.

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана23.01.26, 04:08 • 4380 просмотров

Такие действия Вашингтона являются ответом на угрозы Тегерана по возобновлению ядерной программы и подавлению внутренних протестов, что создает реальные риски масштабных сбоев в поставках топлива.

Санкционный удар по иранскому экспорту

Параллельно с военным давлением Министерство финансов США объявило о введении санкций против девяти судов и восьми иностранных компаний, вовлеченных в нелегальную транспортировку иранских нефтепродуктов. Эти меры призваны полностью перекрыть валютные поступления режима. Дополнительным фактором поддержки цен стала ситуация в Казахстане, где возникли трудности с возобновлением добычи на месторождении Тенгиз, что еще больше усилило опасения рынка относительно дефицита предложения на фоне растущего глобального спроса. 

США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий23.01.26, 20:10 • 2752 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Казахстан