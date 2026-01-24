Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана

Мировые цены на нефть продемонстрировали стремительный рост, установив недельный максимум. Рынок мгновенно отреагировал на очередное обострение на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа об отправке военно-морского флота к берегам Ирана и введении жестких ограничений против судов, перевозящих иранское сырье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,8% – до 65,88 доллара за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 2,9%, достигнув отметки 61,07 доллара. Основной причиной беспокойства трейдеров стали слова Трампа об "армаде" кораблей, включающей авианосцы и эсминцы, которые должны прибыть в регион в ближайшие дни.

Такие действия Вашингтона являются ответом на угрозы Тегерана по возобновлению ядерной программы и подавлению внутренних протестов, что создает реальные риски масштабных сбоев в поставках топлива.

Санкционный удар по иранскому экспорту

Параллельно с военным давлением Министерство финансов США объявило о введении санкций против девяти судов и восьми иностранных компаний, вовлеченных в нелегальную транспортировку иранских нефтепродуктов. Эти меры призваны полностью перекрыть валютные поступления режима. Дополнительным фактором поддержки цен стала ситуация в Казахстане, где возникли трудности с возобновлением добычи на месторождении Тенгиз, что еще больше усилило опасения рынка относительно дефицита предложения на фоне растущего глобального спроса.

