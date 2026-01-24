Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана
Киев • УНН
Цены на нефть выросли на 3% после заявления Трампа об отправке флота в Иран и новых санкций США. Это усилило беспокойство по поводу поставок топлива и дефицита предложения.
Мировые цены на нефть продемонстрировали стремительный рост, установив недельный максимум. Рынок мгновенно отреагировал на очередное обострение на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа об отправке военно-морского флота к берегам Ирана и введении жестких ограничений против судов, перевозящих иранское сырье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,8% – до 65,88 доллара за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 2,9%, достигнув отметки 61,07 доллара. Основной причиной беспокойства трейдеров стали слова Трампа об "армаде" кораблей, включающей авианосцы и эсминцы, которые должны прибыть в регион в ближайшие дни.
Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана23.01.26, 04:08 • 4380 просмотров
Такие действия Вашингтона являются ответом на угрозы Тегерана по возобновлению ядерной программы и подавлению внутренних протестов, что создает реальные риски масштабных сбоев в поставках топлива.
Санкционный удар по иранскому экспорту
Параллельно с военным давлением Министерство финансов США объявило о введении санкций против девяти судов и восьми иностранных компаний, вовлеченных в нелегальную транспортировку иранских нефтепродуктов. Эти меры призваны полностью перекрыть валютные поступления режима. Дополнительным фактором поддержки цен стала ситуация в Казахстане, где возникли трудности с возобновлением добычи на месторождении Тенгиз, что еще больше усилило опасения рынка относительно дефицита предложения на фоне растущего глобального спроса.
США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий23.01.26, 20:10 • 2752 просмотра