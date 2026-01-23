США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий

$43.170.01
18:06 • 2058 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 13487 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 14878 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 14596 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 22462 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 47042 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21220 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24167 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32961 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 71790 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 43708 просмотра
Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent23 января, 10:09 • 4116 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 18786 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18533 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 5518 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 13488 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 47042 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 71790 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 67714 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 70193 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Гренландия
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18574 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 18824 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 35924 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51338 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46060 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Министерство финансов США усилило давление на теневой флот Ирана, введя санкции против девяти судов и компаний-владельцев. Это стало ответом на репрессии иранского режима и финансирование терроризма.

США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий

На фоне жестоких репрессий иранского режима против мирных протестующих и полного отключения доступа к Интернету с целью сокрытия злоупотреблений против иранского народа, Министерство финансов США усиливает давление на теневой флот иранского режима. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет УНН.

OFAC вводит санкции против девяти судов теневого флота и их соответствующих владельцев или управляющих фирм, которые вместе перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов на иностранные рынки

- говорится в заявлении.

Отмечается, что под санкции попали суда: SEA BIRD, AVON, AL DIAB II, CESARIA, LONGEVITY 7, EASTERN HERO, AQUA SPIRIT, CHIRON 5 и KEEL.

Также ограничения будут касаться компаний-владельцев этих судов: Horizon Harvest Shipping LLC; Aayat Ship Management Private Limited; Black Stone Oil and Gas; Galeran Service Corp; Longevity Shipping Limited; Odyssey Marine Inc.; Benoil Shipping Inc и Trade Bridge Global Inc.

В Минфине добавили, что этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических прокси, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические блага, которых смело требует иранский народ.

Иранский режим осуществляет ритуал экономического самосожжения - процесс, который ускорился кампанией максимального давления президента Трампа. Решение Тегерана поддерживать террористов, а не собственный народ, привело к свободному падению валюты и условий жизни Ирана

- заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана23.01.26, 04:08 • 4180 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран