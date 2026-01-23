США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий

На фоне жестоких репрессий иранского режима против мирных протестующих и полного отключения доступа к Интернету с целью сокрытия злоупотреблений против иранского народа, Министерство финансов США усиливает давление на теневой флот иранского режима. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет УНН.

OFAC вводит санкции против девяти судов теневого флота и их соответствующих владельцев или управляющих фирм, которые вместе перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов на иностранные рынки - говорится в заявлении.

Отмечается, что под санкции попали суда: SEA BIRD, AVON, AL DIAB II, CESARIA, LONGEVITY 7, EASTERN HERO, AQUA SPIRIT, CHIRON 5 и KEEL.

Также ограничения будут касаться компаний-владельцев этих судов: Horizon Harvest Shipping LLC; Aayat Ship Management Private Limited; Black Stone Oil and Gas; Galeran Service Corp; Longevity Shipping Limited; Odyssey Marine Inc.; Benoil Shipping Inc и Trade Bridge Global Inc.

В Минфине добавили, что этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических прокси, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические блага, которых смело требует иранский народ.

Иранский режим осуществляет ритуал экономического самосожжения - процесс, который ускорился кампанией максимального давления президента Трампа. Решение Тегерана поддерживать террористов, а не собственный народ, привело к свободному падению валюты и условий жизни Ирана - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

