США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії

На тлі жорстоких репресій іранського режиму проти мирних протестувальників та повного відключення доступу до Інтернету з метою приховування зловживань проти іранського народу, Міністерство фінансів США посилює тиск на тіньовий флот іранського режиму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише УНН.

OFAC запроваджує санкції проти дев’яти суден тіньового флоту та їхніх відповідних власників або керуючих фірм, які разом перевезли іранську нафту та нафтопродукти на сотні мільйонів доларів на іноземні ринки - йдеться у заяві.

Зазначається, що під санкції потрапили судна: SEA BIRD, AVON, AL DIAB II, CESARIA, LONGEVITY 7, EASTERN HERO, AQUA SPIRIT, CHIRON 5 та KEEL.

Також обмеження стосуватимуться компаній-власників цих суден: Horizon Harvest Shipping LLC; Aayat Ship Management Private Limited; Black Stone Oil and Gas; Galeran Service Corp; Longevity Shipping Limited; Odyssey Marine Inc.; Benoil Shipping Inc та Trade Bridge Global Inc.

У Мінфіні додали, що цей дохід, який по праву належить іранському народу, натомість спрямовується на фінансування регіональних терористичних проксі, програм озброєння та служб безпеки, а не на базові економічні блага, яких сміливо вимагає іранський народ.

Іранський режим здійснює ритуал економічного самоспалення - процес, який прискорився кампанією максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримувати терористів, а не власний народ, призвело до вільного падіння валюти та умов життя Ірану - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

