18:06 • 240 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 11121 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 12907 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 13465 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 21307 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 45609 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 20921 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23977 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32724 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71070 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Публікації
Ексклюзиви
США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Міністерство фінансів США посилило тиск на тіньовий флот Ірану, запровадивши санкції проти дев'яти суден та компаній-власників. Це стало відповіддю на репресії іранського режиму та фінансування тероризму.

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії

На тлі жорстоких репресій іранського режиму проти мирних протестувальників та повного відключення доступу до Інтернету з метою приховування зловживань проти іранського народу, Міністерство фінансів США посилює тиск на тіньовий флот іранського режиму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише УНН.

OFAC запроваджує санкції проти дев’яти суден тіньового флоту та їхніх відповідних власників або керуючих фірм, які разом перевезли іранську нафту та нафтопродукти на сотні мільйонів доларів на іноземні ринки

- йдеться у заяві.

Зазначається, що під санкції потрапили судна: SEA BIRD, AVON, AL DIAB II, CESARIA, LONGEVITY 7, EASTERN HERO, AQUA SPIRIT, CHIRON 5 та KEEL.

Також обмеження стосуватимуться компаній-власників цих суден: Horizon Harvest Shipping LLC; Aayat Ship Management Private Limited; Black Stone Oil and Gas; Galeran Service Corp; Longevity Shipping Limited; Odyssey Marine Inc.; Benoil Shipping Inc та Trade Bridge Global Inc.

У Мінфіні додали, що цей дохід, який по праву належить іранському народу, натомість спрямовується на фінансування регіональних терористичних проксі, програм озброєння та служб безпеки, а не на базові економічні блага, яких сміливо вимагає іранський народ.

Іранський режим здійснює ритуал економічного самоспалення - процес, який прискорився кампанією максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримувати терористів, а не власний народ, призвело до вільного падіння валюти та умов життя Ірану

- заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану23.01.26, 04:08 • 4144 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Міністерство фінансів США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран