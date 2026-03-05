$43.450.22
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

Белый дом объяснил покраснение на шее Дональда Трампа использованием профилактического крема. Врач президента заявил, что это стандартная превентивная мера, которая продлится около недели.

Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема
Фото: Reuters

Администрация президента США обнародовала официальное заявление о состоянии здоровья 79-летнего Дональда Трампа после того, как во время церемонии вручения Медали Почета журналисты заметили отчетливое красное пятно на его шее. Врач Белого дома Шон Барбабелла заверил, что покраснение является следствием применения обычного медицинского препарата, однако отказался уточнить диагноз или конкретное название средства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам доктора Барбабеллы, президент проходит короткий курс лечения, который продлится около недели, хотя визуальные следы на коже могут сохраняться значительно дольше. Белый дом пытается минимизировать спекуляции, называя процедуру стандартной превентивной мерой.

Президент использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи. Президент использует это лечение в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продлится несколько недель

– говорится в заявлении врача.

Состояние здоровья Трампа во время второго президентского срока

Несмотря на заверения пресс-секретаря Кэролайн Ливитт в отсутствии поводов для волнения, общественность продолжает фиксировать признаки физической усталости и отечности у президента.

Лидер европейского правительства выразил шок по поводу состояния Трампа после встречи в Мар-а-Лаго - Politico28.01.26, 08:55 • 5036 просмотров

Ранее Дональд Трамп объяснял наличие синяков на руках активным употреблением аспирина для разжижения крови, тогда как Белый дом диагностировал у него хроническую венозную недостаточность. В январе 2026 года президент лично опровергал слухи об ухудшении самочувствия, заявив, что его "здоровье идеальное", а углубленные медицинские обследования в центре Уолтера Рида не выявили никаких критических патологий.

Дональд Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей и полагается на собственную генетику01.01.26, 15:45 • 5391 просмотр

Степан Гафтко

