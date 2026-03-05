Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема

Администрация президента США обнародовала официальное заявление о состоянии здоровья 79-летнего Дональда Трампа после того, как во время церемонии вручения Медали Почета журналисты заметили отчетливое красное пятно на его шее. Врач Белого дома Шон Барбабелла заверил, что покраснение является следствием применения обычного медицинского препарата, однако отказался уточнить диагноз или конкретное название средства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам доктора Барбабеллы, президент проходит короткий курс лечения, который продлится около недели, хотя визуальные следы на коже могут сохраняться значительно дольше. Белый дом пытается минимизировать спекуляции, называя процедуру стандартной превентивной мерой.

Президент использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи. Президент использует это лечение в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продлится несколько недель