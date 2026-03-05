Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема
Киев • УНН
Белый дом объяснил покраснение на шее Дональда Трампа использованием профилактического крема. Врач президента заявил, что это стандартная превентивная мера, которая продлится около недели.
Администрация президента США обнародовала официальное заявление о состоянии здоровья 79-летнего Дональда Трампа после того, как во время церемонии вручения Медали Почета журналисты заметили отчетливое красное пятно на его шее. Врач Белого дома Шон Барбабелла заверил, что покраснение является следствием применения обычного медицинского препарата, однако отказался уточнить диагноз или конкретное название средства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам доктора Барбабеллы, президент проходит короткий курс лечения, который продлится около недели, хотя визуальные следы на коже могут сохраняться значительно дольше. Белый дом пытается минимизировать спекуляции, называя процедуру стандартной превентивной мерой.
Президент использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи. Президент использует это лечение в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продлится несколько недель
Состояние здоровья Трампа во время второго президентского срока
Несмотря на заверения пресс-секретаря Кэролайн Ливитт в отсутствии поводов для волнения, общественность продолжает фиксировать признаки физической усталости и отечности у президента.
Ранее Дональд Трамп объяснял наличие синяков на руках активным употреблением аспирина для разжижения крови, тогда как Белый дом диагностировал у него хроническую венозную недостаточность. В январе 2026 года президент лично опровергал слухи об ухудшении самочувствия, заявив, что его "здоровье идеальное", а углубленные медицинские обследования в центре Уолтера Рида не выявили никаких критических патологий.
