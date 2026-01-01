$42.350.03
Дональд Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей и полагается на собственную генетику

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Дональд Трамп рассказал журналистам о состоянии своего здоровья и о том, что он полагается на свою "хорошую генетику" и часто не следует рекомендациям врачей.

Дональд Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей и полагается на собственную генетику

Президент США Дональд Трамп в обширном интервью для The Wall Street Journal продемонстрировал скептическое отношение к медицинским рекомендациям. Несмотря на признаки старения, 79-летний политик продолжает придерживаться собственного режима, ссылаясь на "хорошую генетику" и личные убеждения, пишет УНН.

Подробности

Трамп выразил сожаление по поводу прохождения углубленного медицинского обследования сердечно-сосудистой системы и брюшной полости в октябре. По его словам, это лишь дало критикам повод для излишнего внимания к его состоянию. Кроме того, возникла путаница относительно самой процедуры: президент долгое время утверждал, что проходил МРТ, хотя на самом деле это была компьютерная томография (КТ).

Споры с медиками из-за лечения

Президент признал, что систематически нарушает рекомендации специалистов:

  • Прием аспирина: Трамп употребляет 325 мг препарата ежедневно, что значительно превышает стандартную профилактическую дозу в 81 мг. Из-за этого у него легко появляются синяки, которые он скрывает с помощью грима. Отказ уменьшить дозу он объясняет "суеверием" и желанием иметь "жидкую кровь".
    • Компрессионное белье: врачи диагностировали у президента хроническую венозную недостаточность и советовали носить специальные чулки из-за отеков ног. Трамп прекратил их использовать, заявив, что они ему не нравятся.
      • Образ жизни: несмотря на советы, президент избегает физических упражнений, кроме гольфа, и не меняет рацион, который включает фастфуд и жирную пищу.

        x/ Странные движения и медленный спуск по лестнице: 79-летний Трамп снова привлек внимание к своему здоровью

        Оглядываясь назад, я понимаю, что очень жаль, что я это сделал (обследовался – ред.), потому что это дало им (тем, кто распространяет слухи о болезни – ред.) немного "боеприпасов". Мне было бы намного лучше, если бы они этого не сделали, потому что сам факт того, что я это сделал, как бы сказал: "Ого, что-то не так?" Ну, ничего не произошло 

        – прокомментировал Трамп свое октябрьское обследование.

        Реакция на признаки старения

        Окружение президента и журналисты отмечают физические изменения: Трампу иногда трудно держать глаза открытыми на мероприятиях, а собеседникам приходится говорить громче. Однако сам политик отрицает проблемы со слухом или засыпание на работе, объясняя закрытые глаза "морганием" или способом расслабиться.

        Врач президента Шон Барбабелла официально заявил, что Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья". Белый дом также предоставил отчет на основе ИИ-анализа ЭКГ, согласно которому биологический возраст сердца президента соответствует уровню 65-летнего человека.

        x/ Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года

        Степан Гафтко

