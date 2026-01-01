Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику

Президент США Дональд Трамп у розлогому інтерв’ю для The Wall Street Journal продемонстрував скептичне ставлення до медичних рекомендацій. Попри ознаки старіння, 79-річний політик продовжує дотримуватися власного режиму, посилаючись на "хорошу генетику" та особисті переконання, пише УНН.

Деталі

Трамп висловив жаль з приводу проходження поглибленого медичного обстеження серцево-судинної системи та черевної порожнини у жовтні. За його словами, це лише дало критикам привід для зайвої уваги до його стану. Крім того, виникла плутанина щодо самої процедури: президент тривалий час стверджував, що проходив МРТ, хоча насправді це була комп’ютерна томографія (КТ).

Суперечки з медиками через лікування

Президент визнав, що систематично порушує рекомендації фахівців:

Прийом аспірину: Трамп вживає 325 мг препарату щодня, що значно перевищує стандартну профілактичну дозу у 81 мг. Через це у нього легко з'являються синці, які він приховує за допомогою гриму. Відмову зменшити дозу він пояснює "забобонністю" та бажанням мати "рідку кров".

Компресійна білизна: лікарі діагностували у президента хронічну венозну недостатність і радили носити спеціальні панчохи через набряки ніг. Трамп припинив їх використовувати, заявивши, що вони йому не подобаються.

Спосіб життя: попри поради, президент уникає фізичних вправ, окрім гольфу, і не змінює раціон, який включає фастфуд та жирну їжу.

Фото: Press Pool

Озираючись назад, я розумію, що дуже шкода, що я це зробив (обстежився – ред.), бо це дало їм (тим хто поширює чутки про хворобу – ред.) трохи "боєприпасів". Мені було б набагато краще, якби вони цього не зробили, бо сам факт того, що я це зробив, ніби сказав: "Ого, щось не так?" Ну, нічого не сталося – прокоментував Трамп своє жовтневе обстеження.

Реакція на ознаки старіння

Оточення президента та журналісти зауважують фізичні зміни: Трампу іноді важко тримати очі відкритими на заходах, а співрозмовникам доводиться говорити гучніше. Проте сам політик заперечує проблеми зі слухом чи засинання на роботі, пояснюючи заплющені очі "морганням" або способом розслабитися.

Лікар президента Шон Барбабелла офіційно заявив, що Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я". Білий дім також надав звіт на основі ШІ-аналізу ЕКГ, згідно з яким біологічний вік серця президента відповідає рівню 65-річної людини.

