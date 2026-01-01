$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 8040 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10089 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10039 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 82185 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 99066 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38447 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37839 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33425 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27220 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дональд Трамп розповів журналістам про стан свого здоров'я та про те, що він покладається на свою "хорошу генетику" і часто не дотримується рекомендацій лікарів.

Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику

Президент США Дональд Трамп у розлогому інтерв’ю для The Wall Street Journal продемонстрував скептичне ставлення до медичних рекомендацій. Попри ознаки старіння, 79-річний політик продовжує дотримуватися власного режиму, посилаючись на "хорошу генетику" та особисті переконання, пише УНН.

Деталі

Трамп висловив жаль з приводу проходження поглибленого медичного обстеження серцево-судинної системи та черевної порожнини у жовтні. За його словами, це лише дало критикам привід для зайвої уваги до його стану. Крім того, виникла плутанина щодо самої процедури: президент тривалий час стверджував, що проходив МРТ, хоча насправді це була комп’ютерна томографія (КТ).

Суперечки з медиками через лікування

Президент визнав, що систематично порушує рекомендації фахівців:

  • Прийом аспірину: Трамп вживає 325 мг препарату щодня, що значно перевищує стандартну профілактичну дозу у 81 мг. Через це у нього легко з'являються синці, які він приховує за допомогою гриму. Відмову зменшити дозу він пояснює "забобонністю" та бажанням мати "рідку кров".
    • Компресійна білизна: лікарі діагностували у президента хронічну венозну недостатність і радили носити спеціальні панчохи через набряки ніг. Трамп припинив їх використовувати, заявивши, що вони йому не подобаються.
      • Спосіб життя: попри поради, президент уникає фізичних вправ, окрім гольфу, і не змінює раціон, який включає фастфуд та жирну їжу.
        Фото: Press Pool
        Фото: Press Pool

        Дивні рухи та повільний спуск сходами: 79-річний Трамп знову привернув увагу до свого здоров’я22.12.25, 10:12 • 11720 переглядiв

        Озираючись назад, я розумію, що дуже шкода, що я це зробив (обстежився – ред.), бо це дало їм (тим хто поширює чутки про хворобу – ред.) трохи "боєприпасів". Мені було б набагато краще, якби вони цього не зробили, бо сам факт того, що я це зробив, ніби сказав: "Ого, щось не так?" Ну, нічого не сталося 

        – прокоментував Трамп своє жовтневе обстеження.

        Реакція на ознаки старіння

        Оточення президента та журналісти зауважують фізичні зміни: Трампу іноді важко тримати очі відкритими на заходах, а співрозмовникам доводиться говорити гучніше. Проте сам політик заперечує проблеми зі слухом чи засинання на роботі, пояснюючи заплющені очі "морганням" або способом розслабитися.

        Лікар президента Шон Барбабелла офіційно заявив, що Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я". Білий дім також надав звіт на основі ШІ-аналізу ЕКГ, згідно з яким біологічний вік серця президента відповідає рівню 65-річної людини.

        Чи все гаразд із Трампом: The Guardian проаналізував поведінку президента США протягом 2025 року25.12.25, 00:44 • 10011 переглядiв

        Степан Гафтко

        Здоров'яНовини Світу
        Вибори в США
        Білий дім
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки