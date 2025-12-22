$42.250.09
Популярнi новини
Публікації
Реклама
Дивні рухи та повільний спуск сходами: 79-річний Трамп знову привернув увагу до свого здоров’я

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Відео, на якому Дональд Трамп дивно рухає руками та повільно спускається сходами літака, привернуло увагу в мережі. Це спричинило нові обговорення щодо стану здоров'я 79-річного президента США.

Дивні рухи та повільний спуск сходами: 79-річний Трамп знову привернув увагу до свого здоров’я

Відео, на якому Дональд Трамп виходить з літака, привернуло увагу в мережі через його дивні рухи рук та повільний спуск сходами, що знову викликало дискусії відносно здоров’я президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Beast.

Деталі

У мережі шириться відео, на якому 79-річний президент США Дональд Трамп спускається сходами літака в міжнародному аеропорту Палм-Біч у суботу вранці. Після того, як його опублікував інфлюенсер MAGA Пол Вільярреалем, користувачі помітили, що Трамп зробив дивні рухи рукою, а також і те, що він спускався сходами дуже повільно та обережно.

На відео Трамп з'являється біля дверей літака та тричі ляскає себе по правій нозі правою рукою, перш ніж спуститися сходами. Він обережно переступає сходинки, міцно тримаючись за поручні, і йому потрібно близько 18 секунд, щоб дістатися до низу коротких сходів.

Потім він сів у важкоброньований президентський автомобіль, де видно, як він п’є щось схоже на дієтичну колу.

Онлайн-критики зауважили швидко зауважили кволість президента та його дивне ляскання по ногах.

Постукую по цій нозі, щоб переконатися, що вона працює, спускаючись

Шкода, що він не зосередився на економіці так само, як він зосередився на спуску цими сходами

Він торкається не ноги, а намагається повернути життя своїй руці

- таку гіпотезу висунула ще одна користувачка соцмереж.

Однак прихильники літнього президента захищали його, зазначивши, що Трамп щойно завершив довгий день, зокрема мітинг у Рокі-Маунт, Північна Кароліна.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні, але не уточнив, коли саме їх опублікує.

Також Дональд Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.

Алла Кіосак

