Трамп заявив, що опублікує результати свого МРТ після критики Волза

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити результати свого МРТ. Так він відповів на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза, з приводу фізичного та розумового стану перзидента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аxios.

Деталі

Губернатор Міннесоти Тім Волз у програмі Meet the Press на NBC заявив, що Трамп "фізично згасає" та поставив під сумнів його "розумові здібності". Він також прокоментував поведінку президента С ША:

"Цей хлопець, очевидно, сидить у кімнаті та лається на все інше. Це ненормальна поведінка. Це нездорово", – сказав Волз.

Політик уже кілька місяців закликає президента опублікувати МРТ, і його підтримали і інші представники демократичної партії.

Після запитань журналістів щодо вимог Волза Трамп відповів:

"Ви маєте на увазі некомпетентного губернатора Волза? Якщо вони хочуть оприлюднити їх, я не проти, вони ідеальні",

На уточнення, яке саме МРТ він проходив, президент сказав:

"Я не маю уявлення. Це була просто МРТ... Це не був мозок, тому що я пройшов когнітивний тест і здав його чудово, отримав ідеальну оцінку – на що ви б не змогли".

Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження

Цього року навколо здоров’я президента виникли спекуляції після появи фото із синцями на його руках та діагнозом про хронічну венозну недостатність. Проте, у жовтневому медичному звіті зазначалося, що Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я". Там також згадувалася "розширена візуалізація", яку прессекретарка Білого дому назвала "частиною його звичайного медичного огляду"

Трамп заявив, що не проти опублікувати результати МРТ, проте поки не оголосив, коли саме це зробить.

Нагадаємо

Дональд Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років