Трамп заявив, що опублікує результати свого МРТ після критики Волза

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 3074 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 5246 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 13875 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 12002 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 20704 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34708 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47613 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41032 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42176 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38958 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 6570 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 15889 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 23294 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 11970 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 10185 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 3592 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 13865 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 20694 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 66526 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 103722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 136 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 3344 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 66526 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 52044 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68389 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News
Шахед-136

Трамп заявив, що опублікує результати свого МРТ після критики Волза

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні, але не уточнив, коли саме їх опублікує.

Трамп заявив, що опублікує результати свого МРТ після критики Волза

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити результати свого МРТ. Так він відповів на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза, з приводу фізичного та розумового стану перзидента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аxios.

Деталі

Губернатор Міннесоти Тім Волз у програмі Meet the Press на NBC заявив, що Трамп "фізично згасає" та поставив під сумнів його "розумові здібності". Він також прокоментував поведінку президента С ША:

"Цей хлопець, очевидно, сидить у кімнаті та лається на все інше. Це ненормальна поведінка. Це нездорово", – сказав Волз.

Політик уже кілька місяців закликає президента опублікувати МРТ, і його підтримали і інші представники демократичної партії.

Після запитань журналістів щодо вимог Волза Трамп відповів:

"Ви маєте на увазі некомпетентного губернатора Волза? Якщо вони хочуть оприлюднити їх, я не проти, вони ідеальні",

На уточнення, яке саме МРТ він проходив, президент сказав:

"Я не маю уявлення. Це була просто МРТ... Це не був мозок, тому що я пройшов когнітивний тест і здав його чудово, отримав ідеальну оцінку – на що ви б не змогли".

Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження27.10.25, 20:23 • 6386 переглядiв

Цього року навколо здоров’я президента виникли спекуляції після появи фото із синцями на його руках та діагнозом про хронічну венозну недостатність. Проте, у жовтневому медичному звіті зазначалося, що Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я". Там також згадувалася "розширена візуалізація", яку прессекретарка Білого дому назвала "частиною його звичайного медичного огляду"

Трамп заявив, що не проти опублікувати результати МРТ, проте поки не оголосив, коли саме це зробить.

Нагадаємо

Дональд Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років

Алла Кіосак

Новини Світу
Вибори в США
Міннесота
Тім Волз
Білий дім
Дональд Трамп