Медичне обстеження виявило у Трампа хронічну венозну недостатність – Білий дім
Київ • УНН
Дональд Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.
Президент США Дональд Трамп пройшов обстеження лікарів через набряки ніг та синці на руках. Обстеження виявило захворювання вен, поширене серед людей старше 70 років. Про це інформує видання The Hill з посиланням на Білий Дім, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Дональд Трамп пройшов ультразвукове дослідження та "комплексне обстеження", яке включало діагностичне судинне дослідження. Обстеження виявило, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними лікарів, цей стан виникає, коли вени ніг людини намагаються перекачувати кров назад до серця, що призводить до її скупчення.
У Білому домі наголосили, що ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжуватися закупоркою, не було виявлено.
Нагадаємо
Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у військовому центрі, включаючи кардіологічні та когнітивні тести.