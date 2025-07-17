Медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность – Белый дом
Киев • УНН
Дональд Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.
Президент США Дональд Трамп прошел обследование врачей из-за отеков ног и синяков на руках. Обследование выявило заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет. Об этом информирует издание The Hill со ссылкой на Белый Дом, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Дональд Трамп прошел ультразвуковое исследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое сосудистое исследование. Обследование выявило, что у 79-летнего Трампа хроническая венозная недостаточность. По данным врачей, это состояние возникает, когда вены ног человека пытаются перекачивать кровь обратно к сердцу, что приводит к ее скоплению.
В Белом доме подчеркнули, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, не было выявлено.
Напомним
Дональд Трамп прошел медицинское обследование в военном центре, включая кардиологические и когнитивные тесты.