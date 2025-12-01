$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 5388 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 13986 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 12061 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 20780 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34733 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47634 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
30 ноября, 11:44 • 41042 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42187 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38967 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона
публикации
Эксклюзивы
Трамп заявил, что опубликует результаты своего МРТ после критики Уолза

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны, но не уточнил, когда именно их опубликует.

Трамп заявил, что опубликует результаты своего МРТ после критики Уолза

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать результаты своего МРТ. Так он ответил на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза по поводу физического и умственного состояния президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Подробности

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в программе Meet the Press на NBC заявил, что Трамп "физически угасает" и поставил под сомнение его "умственные способности". Он также прокомментировал поведение президента США:

"Этот парень, очевидно, сидит в комнате и ругается на все остальное. Это ненормальное поведение. Это нездорово", – сказал Уолз.

Политик уже несколько месяцев призывает президента опубликовать МРТ, и его поддержали и другие представители демократической партии.

После вопросов журналистов относительно требований Уолза Трамп ответил:

"Вы имеете в виду некомпетентного губернатора Уолза? Если они хотят обнародовать их, я не против, они идеальны",

На уточнение, какое именно МРТ он проходил, президент сказал:

"Я понятия не имею. Это было просто МРТ... Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и сдал его отлично, получил идеальную оценку – на что вы бы не смогли".

Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования27.10.25, 20:23 • 6386 просмотров

В этом году вокруг здоровья президента возникли спекуляции после появления фото с синяками на его руках и диагнозом о хронической венозной недостаточности. Однако в октябрьском медицинском отчете отмечалось, что Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья". Там также упоминалась "расширенная визуализация", которую пресс-секретарь Белого дома назвала "частью его обычного медицинского осмотра"

Трамп заявил, что не против опубликовать результаты МРТ, однако пока не объявил, когда именно это сделает.

Напомним

Дональд Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет

Алла Киосак

