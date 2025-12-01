Трамп заявил, что опубликует результаты своего МРТ после критики Уолза

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать результаты своего МРТ. Так он ответил на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза по поводу физического и умственного состояния президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Подробности

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в программе Meet the Press на NBC заявил, что Трамп "физически угасает" и поставил под сомнение его "умственные способности". Он также прокомментировал поведение президента США:

"Этот парень, очевидно, сидит в комнате и ругается на все остальное. Это ненормальное поведение. Это нездорово", – сказал Уолз.

Политик уже несколько месяцев призывает президента опубликовать МРТ, и его поддержали и другие представители демократической партии.

После вопросов журналистов относительно требований Уолза Трамп ответил:

"Вы имеете в виду некомпетентного губернатора Уолза? Если они хотят обнародовать их, я не против, они идеальны",

На уточнение, какое именно МРТ он проходил, президент сказал:

"Я понятия не имею. Это было просто МРТ... Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и сдал его отлично, получил идеальную оценку – на что вы бы не смогли".

Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования

В этом году вокруг здоровья президента возникли спекуляции после появления фото с синяками на его руках и диагнозом о хронической венозной недостаточности. Однако в октябрьском медицинском отчете отмечалось, что Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья". Там также упоминалась "расширенная визуализация", которую пресс-секретарь Белого дома назвала "частью его обычного медицинского осмотра"

Трамп заявил, что не против опубликовать результаты МРТ, однако пока не объявил, когда именно это сделает.

Напомним

Дональд Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет