Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 16449 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 30401 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 34652 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 42420 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 39432 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48862 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72640 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 87250 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45826 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Странные движения и медленный спуск по лестнице: 79-летний Трамп снова привлек внимание к своему здоровью

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Видео, на котором Дональд Трамп странно двигает руками и медленно спускается по трапу самолета, привлекло внимание в сети. Это вызвало новые обсуждения относительно состояния здоровья 79-летнего президента США.

Странные движения и медленный спуск по лестнице: 79-летний Трамп снова привлек внимание к своему здоровью

Видео, на котором Дональд Трамп выходит из самолета, привлекло внимание в сети из-за его странных движений рук и медленного спуска по лестнице, что снова вызвало дискуссии относительно здоровья президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Beast.

Детали

В сети распространяется видео, на котором 79-летний президент США Дональд Трамп спускается по лестнице самолета в международном аэропорту Палм-Бич в субботу утром. После того, как его опубликовал инфлюенсер MAGA Пол Вильярреаль, пользователи заметили, что Трамп сделал странные движения рукой, а также то, что он спускался по лестнице очень медленно и осторожно.

На видео Трамп появляется у дверей самолета и трижды хлопает себя по правой ноге правой рукой, прежде чем спуститься по лестнице. Он осторожно переступает ступеньки, крепко держась за перила, и ему требуется около 18 секунд, чтобы добраться до низа короткой лестницы.

Затем он сел в тяжелобронированный президентский автомобиль, где видно, как он пьет что-то похожее на диетическую колу.

Онлайн-критики быстро заметили слабость президента и его странное похлопывание по ногам.

Постукиваю по этой ноге, чтобы убедиться, что она работает, спускаясь

Жаль, что он не сосредоточился на экономике так же, как он сосредоточился на спуске по этой лестнице

- написала другая пользовательница соцсетей.

Он касается не ноги, а пытается вернуть жизнь своей руке

- такую гипотезу выдвинула еще одна пользовательница соцсетей.

Однако сторонники пожилого президента защищали его, отметив, что Трамп только что завершил долгий день, в том числе митинг в Роки-Маунт, Северная Каролина.

Напомним

Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны, но не уточнил, когда именно их опубликует.

Также Дональд Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Тим Уолз
Дональд Трамп
Соединённые Штаты