Лидер европейского правительства выразил шок по поводу состояния Трампа после встречи в Мар-а-Лаго - Politico

Премьер-министр Словакии заявил лидерам ЕС на саммите на прошлой неделе, что встреча с Дональдом Трампом шокировала его состоянием духа президента США, со ссылкой на пять европейских дипломатов, проинформированных о разговоре, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Роберт Фицо, один из немногих лидеров ЕС, которые часто поддерживают позицию Трампа относительно слабостей Европы, был обеспокоен «психологическим состоянием» президента США, сообщили два дипломата. По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово «опасный», описывая то, как президент США вел себя во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Разговор между Фицо и его европейскими коллегами состоялся в Брюсселе 22 января на полях экстренного саммита ЕС, организованного для обсуждения трансатлантических отношений после угроз Трампа захватить Гренландию. Лидеры использовали эту встречу, чтобы попытаться успокоить напряженность после того, как президент США днем ранее отказался от своей угрозы ввести пошлины на товары из некоторых европейских стран из-за этого вопроса.

По словам дипломатов, премьер-министр Словакии сделал свои заявления на отдельной неформальной встрече между некоторыми лидерами и главными должностными лицами ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом. Хотя ни один из дипломатов, разговаривавших с изданием, не присутствовал на встрече, отдельные лидеры проинформировали их о содержании разговора вскоре после его завершения.

Всем дипломатам, пишет издание, была предоставлена анонимность, чтобы они могли обсудить конфиденциальные разговоры между лидерами. Они представляют четыре разных правительства стран ЕС. Пятый - высокопоставленный чиновник ЕС. Все они заявили, что не знают подробностей того, что Трамп сказал Фицо, что вызвало его реакцию.

Комментарии Фицо, пишет издание, особенно актуальны, поскольку он является одним из самых протрамповских политиков Европы, хвастаясь своим доступом к президенту США в видеоролике на Facebook после встречи в Мар-а-Лаго и выражая поддержку подходу Вашингтона к российско-украинской войне. Год назад Фицо выступил на Конференции консервативных политических действий и заявил американцам: «Ваш президент оказывает Европе большую услугу».

Представители Фицо не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

Анна Келли, представитель Белого дома, заявила: «Это абсолютно полные фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной».

Высокопоставленный чиновник администрации, который присутствовал на встрече с Трампом и Фицо, пожелал остаться анонимным, чтобы описать разговор, сказал, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами. Он сказал, что встреча, которую попросил Фицо, была приятной, обычной и включала несколько непринужденных обменов репликами, которые были запечатлены фотографом Белого дома. Фицо казался «травмированным» своей встречей с Трампом, сказал один из европейских дипломатов. Фицо охарактеризовал Трампа как «не в себе (out of his mind)», сказал дипломат, используя слова, которые им сообщил их лидер, который принимал непосредственное участие в разговоре.

Личные опасения Фицо контрастируют с публичным отчетом о его визите в Мар-а-Лаго, который он опубликовал в своем официальном посте на Facebook.

В этом видео Фицо заявил, что приглашение в резиденцию Трампа во Флориде было знаком «высокого уважения и доверия» со стороны президента США. Два лидера обсудили Украину, а также общее мнение о том, что ЕС находится в «глубоком кризисе», во время того, что Фицо назвал «неформальными и открытыми переговорами».

Фицо, который во время своей поездки в США подписал соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики с Вашингтоном, в видео не упомянул претензии Трампа на Гренландию или его операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале января.

Он сказал, что обсуждения были сосредоточены на таких вопросах, как Украина, утверждая, что Вашингтон попросил его мнение, потому что Словакия «не попугай Брюсселя», то есть она не повторяет позиции институтов ЕС.

Даже без замечаний Фицо европейские лидеры и высокопоставленные чиновники все больше обеспокоены «непредсказуемостью» президента США, по словам шестого дипломата ЕС, которого лидер не проинформировал непосредственно о разговоре на прошлой неделе.

Опасения по поводу здоровья президента США «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях», сказал чиновник ЕС, который участвует в политических дискуссиях в Брюсселе и между столицами.

79-летний Трамп неоднократно и решительно отрицал наличие у него каких-либо заболеваний, влияющих на когнитивные функции, заявив на этой неделе в интервью журналу New York Magazine, что он не страдает болезнью Альцгеймера.

Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"

С тех пор, как Трамп вернулся на пост год назад, европейские правительства пытаются решить, как реагировать на его позиции по таким вопросам, как вторжение России в Украину, очевидная поддержка его администрацией ультраправых политиков, барьеры для свободной торговли и роль США в обороне континента, пишет издание.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил новыми пошлинами для восьми европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, которые, по его словам, блокируют его усилия по взятию под контроль Гренландии, полуавтономной территории, принадлежащей Дании, члену ЕС и НАТО. Он также не исключил захвата острова силой.

В своей речи в Давосе в прошлую среду президент США потребовал «немедленных переговоров» по получению Гренландии, но исключил использование военных действий. После выступления он заявил, что согласовал рамочное соглашение по Гренландии с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и отозвал свою угрозу, хотя детали соглашения до сих пор не обнародованы.

На саммите на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, два самых влиятельных лидера ЕС, предупредили своих коллег, что, несмотря на это соглашение, блок должен стать менее зависимым от США в вопросах своей безопасности.

Выступая после встречи, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что лидеры усвоили урок, что «твердое», но «неэскалационное» сопротивление Трампу является эффективной стратегией, которую они должны продолжать, пишет издание.