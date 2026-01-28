$42.960.17
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння щодо "психологічного стану" Дональда Трампа після їхньої зустрічі 17 січня. Фіцо назвав Трампа "небезпечним", що шокувало європейських дипломатів.

Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico

Прем'єр-міністр Словаччини заявив лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом шокувала його станом духу президента США, з посиланням на п'ять європейських дипломатів, поінформованих про розмову, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Роберт Фіцо, один із небагатьох лідерів ЄС, які часто підтримують позицію Трампа щодо слабкостей Європи, був стурбований "психологічним станом" президента США, повідомили два дипломати. За словами двох дипломатів, Фіцо використав слово "небезпечний", описуючи те, як президент США поводився під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Розмова між Фіцо та його європейськими колегами відбулася у Брюсселі 22 січня на полях екстреного саміту ЄС, організованого для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа захопити Гренландію. Лідери використали цю зустріч, щоб спробувати заспокоїти напруженість після того, як президент США днем раніше відмовився від своєї погрози запровадити мито на товари з деяких європейських країн через це питання.

За словами дипломатів, прем'єр-міністр Словаччини зробив свої заяви на окремій неформальній зустрічі між деякими лідерами та головними посадовими особами ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом. Хоча жоден із дипломатів, які розмовляли з виданням, не був присутній на зустрічі, окремі лідери поінформували їх про зміст розмови невдовзі після її завершення.

Усім дипломатам, пише видання, було надано анонімність, щоб вони могли обговорити конфіденційні розмови між лідерами. Вони представляють чотири різні уряди країн ЄС. П'ятий - високопосадовець ЄС. Усі вони заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що викликало його реакцію.

Коментарі Фіцо, пише видання, особливо актуальні, оскільки він є одним із найбільш протрампівських політиків Європи, вихваляючись своїм доступом до президента США у відеоролику на Facebook після зустрічі в Мар-а-Лаго та висловлюючи підтримку підходу Вашингтона до російсько-української війни. Рік тому Фіцо виступив на Конференції консервативних політичних дій і заявив американцям: "Ваш президент робить Європі велику послугу".

Представники Фіцо не відповіли на численні запити щодо коментарів.

Анна Келлі, речник Білого дому, заявила: "Це абсолютно цілковиті фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються привернути до себе увагу. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною".

Високопосадовець адміністрації, який був присутній на зустрічі з Трампом і Фіцо, побажав залишитися анонімним, щоб описати розмову, сказав, що не пам'ятає жодних незручних моментів або недоречних обмінів репліками. Він сказав, що зустріч, яку попросив Фіцо, була приємною, звичайною і включала кілька невимушених обмінів репліками, які були відображені фотографом Білого дому. Фіцо здавався "травматизованим" своєю зустріччю з Трампом, сказав один з європейських дипломатів. Фіцо охарактеризував Трампа як "не в собі (out of his mind)", сказав дипломат, використовуючи слова, які їм повідомив їхній лідер, який брав безпосередню участь у розмові.

Особисті побоювання Фіцо контрастують із публічним звітом про його візит до Мар-а-Лаго, який він опублікував у своєму офіційному посту на Facebook.

У цьому відео Фіцо заявив, що запрошення до резиденції Трампа у Флориді було знаком "високої поваги та довіри" з боку президента США. Два лідери обговорили Україну, а також спільну думку про те, що ЄС перебуває у "глибокій кризі", під час того, що Фіцо назвав "неформальними та відкритими переговорами".

Фіцо, який під час своєї поїздки до США підписав угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики з Вашингтоном, у відео не згадав претензії Трампа на Гренландію або його операцію із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро на початку січня.

Він сказав, що обговорення були зосереджені на таких питаннях, як Україна, стверджуючи, що Вашингтон попросив його думку, тому що Словаччина "не папуга Брюсселя", тобто вона не повторює позиції інституцій ЄС.

Навіть без зауважень Фіцо європейські лідери та високопосадовці дедалі більше стурбовані "непередбачуваністю" президента США, за словами шостого дипломата ЄС, якого лідер не поінформував безпосередньо про розмову минулого тижня.

Побоювання з приводу здоров'я президента США "швидко стають все більш обговорюваною темою на всіх рівнях", сказав чиновник ЄС, який бере участь у політичних дискусіях у Брюсселі та між столицями.

79-річний Трамп неодноразово і рішуче заперечував наявність у нього будь-яких захворювань, що впливають на когнітивні функції, заявивши цього тижня в інтерв'ю журналу New York Magazine, що він не страждає на хворобу Альцгеймера.

Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"10.12.25, 13:58 • 3457 переглядiв

Відтоді, як Трамп повернувся на посаду рік тому, європейські уряди намагаються вирішити, як реагувати на його позиції з таких питань, як вторгнення росії в Україну, очевидна підтримка його адміністрацією ультраправих політиків, бар'єри для вільної торгівлі та роль США в обороні континенту, пише видання.

Раніше цього місяця Трамп погрожував новими митами для восьми європейських країн, включаючи Францію, Німеччину та Велику Британію, які, за його словами, блокують його зусилля щодо взяття під контроль Гренландії, напівавтономної території, що належить Данії, члену ЄС та НАТО. Він також не виключив захоплення острова силою.

У своїй промові в Давосі минулої середи президент США вимагав "негайних переговорів" щодо отримання Гренландії, але виключив використання військових дій. Після виступу він заявив, що погодив рамкову угоду щодо Гренландії з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та відкликав свою погрозу, хоча деталі угоди досі не оприлюднені.

На саміті минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, два найвпливовіші лідери ЄС, попередили своїх колег, що, попри цю угоду, блок має стати менш залежним від США у питаннях своєї безпеки.

Виступаючи після зустрічі, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що лідери засвоїли урок, що "твердий", але "неескалаційний" опір Трампу є ефективною стратегією, яку вони повинні продовжувати, пише видання.

Юлія Шрамко

