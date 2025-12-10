$42.180.11
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 3428 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 12429 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 13181 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 25221 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40214 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 39973 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31181 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 64198 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 42569 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"

Київ

 • 74 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що успішно пройшов третій когнітивний тест на "відмінно", коментуючи дискусії щодо його віку та розумових здібностей. Він стверджує, що мало хто здає цей іспит настільки добре.

Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно на "відмінно" склав уже третій когнітивний тест, коментуючи дискусії щодо його віку та гостроту розумових здібностей. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, що крім низки "довгих, ретельних та дуже нудних медичних обстежень", він "тричі, останній з яких був нещодавно", проходив обстеження на когнітивні функції.

Я успішно пройшов усі три тести перед великою кількістю лікарів і експертів, більшість з яких я не знаю. Мені сказали, що мало хто зміг "скласти" цей іспит на "відмінно", і більшість складає його дуже погано, саме тому багато інших президентів вирішили взагалі його не складати

- сказав Трамп.

79-річний Трамп заявив, що оприлюднив інформацію через "неточності" у The New York Times, де повідомлялося про більш обмежений публічний графік президента та випадки, коли він нібито надовго заплющував очі під час зустрічей.

Я насправді вважаю, що це підривний, можливо, навіть державно-зрадницький підхід з боку The New York Times та інших газет – постійно публікувати фейкові репортажі з метою наклепів та приниження

- написав Трамп у соцмережах невдовзі після виступу на мітингу в Пенсільванії.

Під час першого терміну Трампа йому провели Монреальський когнітивний тест, і він повідомив журналістам, що отримав ідеальний бал. Іспит, який використовується для діагностики когнітивних порушень, вимагає від учасників намалювати годинник, скопіювати зображення куба та повторити рядок слів.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні.

У липні Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.

Ольга Розгон

