Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно на "відмінно" склав уже третій когнітивний тест, коментуючи дискусії щодо його віку та гостроту розумових здібностей. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, що крім низки "довгих, ретельних та дуже нудних медичних обстежень", він "тричі, останній з яких був нещодавно", проходив обстеження на когнітивні функції.

Я успішно пройшов усі три тести перед великою кількістю лікарів і експертів, більшість з яких я не знаю. Мені сказали, що мало хто зміг "скласти" цей іспит на "відмінно", і більшість складає його дуже погано, саме тому багато інших президентів вирішили взагалі його не складати - сказав Трамп.

79-річний Трамп заявив, що оприлюднив інформацію через "неточності" у The New York Times, де повідомлялося про більш обмежений публічний графік президента та випадки, коли він нібито надовго заплющував очі під час зустрічей.

Я насправді вважаю, що це підривний, можливо, навіть державно-зрадницький підхід з боку The New York Times та інших газет – постійно публікувати фейкові репортажі з метою наклепів та приниження - написав Трамп у соцмережах невдовзі після виступу на мітингу в Пенсільванії.

Під час першого терміну Трампа йому провели Монреальський когнітивний тест, і він повідомив журналістам, що отримав ідеальний бал. Іспит, який використовується для діагностики когнітивних порушень, вимагає від учасників намалювати годинник, скопіювати зображення куба та повторити рядок слів.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні.

У липні Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.

Білий дім оприлюднив результати МРТ Трампа, назвавши їх "абсолютно нормальними"