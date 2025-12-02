Білий дім оприлюднив результати МРТ Трампа, назвавши їх "абсолютно нормальними"

Президент США Дональд Трамп "залишається у відмінному загальному стані здоров’я" після проходження "комплексного огляду ", повідомляє його лікар із Білого дому, передає ВВС, пише УНН.

Деталі

Капітан Шон Барбабелла у понеділок опублікував меморандум, у якому зазначив, що детальне обстеження серця та черевної порожнини 79-річного президента показало "повністю нормальні результати".

Він написав, що президент пройшов МРТ під час медичного огляду у жовтні "тому що чоловікам його вікової групи корисно ретельно оцінювати стан серцево-судинної та черевної системи".

Публікація меморандуму відбулася на тлі вимог демократів, зокрема губернатора Міннесоти Тіма Вальца, оприлюднити результати обстеження через занепокоєння щодо віку Трампа у його другому терміні.

Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження

У своєму меморандумі Барбабелла зазначив, що не виявлено звуження артерій, що порушує кровотік, або аномалій у серці чи великих судинах Трампа.

Лікар додав, що загалом серцево-судинна система Трампа "показує відмінне здоров’я".

Також американський військовий лікар невідкладної допомоги, який служив в Іраку та Афганістані, зазначив, що результати обстеження черевної порожнини Трампа показали: "все, що оцінювалося, функціонує в межах норми, без гострих чи хронічних проблем".

Лікар назвав МРТ "стандартною процедурою" для "медичного огляду керівника" для людини віком, як у Трампа.

Раніше Білий дім відмовлявся пояснювати, чому Трамп пройшов МРТ під час огляду у жовтні, або яка саме частина тіла була обстежена.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Левітт зачитала меморандум Барбабелли під час брифінгу у понеділок.

Я вважаю, що це досить детальна інформація в ім’я прозорості. Президент пообіцяв це вчора ввечері, і сьогодні ми виконали цю обіцянку - сказала Левітт.

Доповнення

Трампа бачили з набряками щиколоток і синцями на правій руці, а також він засинав під час нарад.

У липні Білий дім повідомив, що Трампу поставили діагноз хронічної венозної недостатності — стану вен, який може викликати набряки ніг.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні.

У липні Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.