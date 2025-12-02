Білий дім оприлюднив результати МРТ Трампа, назвавши їх "абсолютно нормальними"

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 30427 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 38398 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 51941 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 44251 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 41482 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 33512 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28428 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24707 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63074 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21224 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
96%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 28470 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 27524 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 26094 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 26506 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 17489 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 30439 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 39163 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 45612 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 53772 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 32597 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 35021 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 91521 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 66778 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 82954 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
С-300
Соціальна мережа
Шахед-136

Білий дім оприлюднив результати МРТ Трампа, назвавши їх "абсолютно нормальними"

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Президент США Дональд Трамп перебуває у відмінному стані здоров'я, про що свідчать "абсолютно нормальні" результати МРТ серця та черевної порожнини. Обстеження 79-річного президента було проведено у жовтні і підтвердило відсутність проблем.

Білий дім оприлюднив результати МРТ Трампа, назвавши їх "абсолютно нормальними"

Президент США Дональд Трамп "залишається у відмінному загальному стані здоров’я" після проходження "комплексного огляду ", повідомляє його лікар із Білого дому, передає ВВС, пише УНН.

Деталі

Капітан Шон Барбабелла у понеділок опублікував меморандум, у якому зазначив, що детальне обстеження серця та черевної порожнини 79-річного президента показало "повністю нормальні результати".

Він написав, що президент пройшов МРТ під час медичного огляду у жовтні "тому що чоловікам його вікової групи корисно ретельно оцінювати стан серцево-судинної та черевної системи".

Публікація меморандуму відбулася на тлі вимог демократів, зокрема губернатора Міннесоти Тіма Вальца, оприлюднити результати обстеження через занепокоєння щодо віку Трампа у його другому терміні.

Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження27.10.25, 20:23 • 6397 переглядiв

У своєму меморандумі Барбабелла зазначив, що не виявлено звуження артерій, що порушує кровотік, або аномалій у серці чи великих судинах Трампа.

Лікар додав, що загалом серцево-судинна система Трампа "показує відмінне здоров’я".

Також американський військовий лікар невідкладної допомоги, який служив в Іраку та Афганістані, зазначив, що результати обстеження черевної порожнини Трампа показали: "все, що оцінювалося, функціонує в межах норми, без гострих чи хронічних проблем".

Лікар назвав МРТ "стандартною процедурою" для "медичного огляду керівника" для людини віком, як у Трампа.

Раніше Білий дім відмовлявся пояснювати, чому Трамп пройшов МРТ під час огляду у жовтні, або яка саме частина тіла була обстежена.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Левітт зачитала меморандум Барбабелли під час брифінгу у понеділок.

Я вважаю, що це досить детальна інформація в ім’я прозорості. Президент пообіцяв це вчора ввечері, і сьогодні ми виконали цю обіцянку

- сказала Левітт.

Доповнення

Трампа бачили з набряками щиколоток і синцями на правій руці, а також він засинав під час нарад.

У липні Білий дім повідомив, що Трампу поставили діагноз хронічної венозної недостатності — стану вен, який може викликати набряки ніг.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Волза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні.

У липні Трамп пройшов обстеження, яке виявило хронічну венозну недостатність. Цей стан поширений серед людей старше 70 років.

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Тім Волз
Білий дім
Ірак
Афганістан
Дональд Трамп