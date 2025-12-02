Белый дом обнародовал результаты МРТ Трампа, назвав их "абсолютно нормальными"

Президент США Дональд Трамп «остается в отличном общем состоянии здоровья» после прохождения «комплексного осмотра», сообщает его врач из Белого дома, передает ВВС, пишет УНН.

Детали

Капитан Шон Барбабелла в понедельник опубликовал меморандум, в котором отметил, что детальное обследование сердца и брюшной полости 79-летнего президента показало «полностью нормальные результаты».

Он написал, что президент прошел МРТ во время медицинского осмотра в октябре, «потому что мужчинам его возрастной группы полезно тщательно оценивать состояние сердечно-сосудистой и брюшной системы».

Публикация меморандума произошла на фоне требований демократов, в частности губернатора Миннесоты Тима Вальца, обнародовать результаты обследования из-за обеспокоенности по поводу возраста Трампа в его втором сроке.

Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования

В своем меморандуме Барбабелла отметил, что не обнаружено сужения артерий, нарушающего кровоток, или аномалий в сердце или крупных сосудах Трампа.

Врач добавил, что в целом сердечно-сосудистая система Трампа «показывает отличное здоровье».

Также американский военный врач неотложной помощи, служивший в Ираке и Афганистане, отметил, что результаты обследования брюшной полости Трампа показали: «все, что оценивалось, функционирует в пределах нормы, без острых или хронических проблем».

Врач назвал МРТ «стандартной процедурой» для «медицинского осмотра руководителя» для человека в возрасте, как у Трампа.

Ранее Белый дом отказывался объяснять, почему Трамп прошел МРТ во время осмотра в октябре, или какая именно часть тела была обследована.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт зачитала меморандум Барбабеллы во время брифинга в понедельник.

Я считаю, что это достаточно подробная информация во имя прозрачности. Президент пообещал это вчера вечером, и сегодня мы выполнили это обещание - сказала Левитт.

Дополнение

Трампа видели с отеками лодыжек и синяками на правой руке, а также он засыпал во время совещаний.

В июле Белый дом сообщил, что Трампу поставили диагноз хронической венозной недостаточности — состояния вен, которое может вызывать отеки ног.

Напомним

Недавно Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны.

В июле Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.