Белый дом обнародовал результаты МРТ Трампа, назвав их "абсолютно нормальными"

Эксклюзив
06:00 • 27354 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 35776 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 49628 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 41947 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 39594 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 32685 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 27816 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24614 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61225 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21163 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 27339 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять 1 декабря, 16:00 • 37116 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями 1 декабря, 12:30 • 43647 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы 1 декабря, 09:30 • 51858 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61217 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит 1 декабря, 10:58 • 31806 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака 1 декабря, 08:53 • 34254 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой 29 ноября, 16:59 • 90803 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении 28 ноября, 02:36 • 66114 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел" 27 ноября, 06:49 • 82292 просмотра
Белый дом обнародовал результаты МРТ Трампа, назвав их "абсолютно нормальными"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья, о чем свидетельствуют "абсолютно нормальные" результаты МРТ сердца и брюшной полости. Обследование 79-летнего президента было проведено в октябре и подтвердило отсутствие проблем.

Белый дом обнародовал результаты МРТ Трампа, назвав их "абсолютно нормальными"

Президент США Дональд Трамп «остается в отличном общем состоянии здоровья» после прохождения «комплексного осмотра», сообщает его врач из Белого дома, передает ВВС, пишет УНН.

Детали

Капитан Шон Барбабелла в понедельник опубликовал меморандум, в котором отметил, что детальное обследование сердца и брюшной полости 79-летнего президента показало «полностью нормальные результаты».

Он написал, что президент прошел МРТ во время медицинского осмотра в октябре, «потому что мужчинам его возрастной группы полезно тщательно оценивать состояние сердечно-сосудистой и брюшной системы».

Публикация меморандума произошла на фоне требований демократов, в частности губернатора Миннесоты Тима Вальца, обнародовать результаты обследования из-за обеспокоенности по поводу возраста Трампа в его втором сроке.

Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования27.10.25, 20:23 • 6393 просмотра

В своем меморандуме Барбабелла отметил, что не обнаружено сужения артерий, нарушающего кровоток, или аномалий в сердце или крупных сосудах Трампа.

Врач добавил, что в целом сердечно-сосудистая система Трампа «показывает отличное здоровье».

Также американский военный врач неотложной помощи, служивший в Ираке и Афганистане, отметил, что результаты обследования брюшной полости Трампа показали: «все, что оценивалось, функционирует в пределах нормы, без острых или хронических проблем».

Врач назвал МРТ «стандартной процедурой» для «медицинского осмотра руководителя» для человека в возрасте, как у Трампа.

Ранее Белый дом отказывался объяснять, почему Трамп прошел МРТ во время осмотра в октябре, или какая именно часть тела была обследована.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт зачитала меморандум Барбабеллы во время брифинга в понедельник.

Я считаю, что это достаточно подробная информация во имя прозрачности. Президент пообещал это вчера вечером, и сегодня мы выполнили это обещание

- сказала Левитт.

Дополнение

Трампа видели с отеками лодыжек и синяками на правой руке, а также он засыпал во время совещаний.

В июле Белый дом сообщил, что Трампу поставили диагноз хронической венозной недостаточности — состояния вен, которое может вызывать отеки ног.

Напомним

Недавно Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны.

В июле Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.

Ольга Розгон

