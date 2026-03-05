Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте

Фото: Reuters

Министерство обороны США официально назвало имена еще двух военнослужащих армейского резерва, ставших жертвами удара беспилотника по логистическому объекту в Порт-Шуайбе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Погибшими оказались 45-летний майор Джеффри О’Брайен из Айовы и 54-летний главный уорент-офицер Роберт М. Марзан из Калифорнии. Оба военных служили в 103-м командовании обеспечения, которое играет ключевую роль в глобальной логистике и снабжении американских войск в рамках конфликта с Ираном.

Потери логистического подразделения во время боевых действий

Атака дрона, произошедшая в минувшее воскресенье, унесла жизни в общей сложности шести американских резервистов, став одной из самых кровавых событий начальной фазы войны.

Ранее Пентагон подтвердил гибель капитана Коди А. Хорка, сержантов 1-го класса Ноя Л. Титдженса и Николь М. Амор, а также сержанта Деклана Дж. Коуди. Все погибшие обеспечивали функционирование критических путей снабжения армии, что подчеркивает уязвимость тыловых объектов США в Кувейте перед средствами воздушного нападения иранских сил.

