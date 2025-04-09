Небольшой самолет разбился в жилом районе Миннеаполиса, вызвав сильный пожар. По меньшей мере один человек погиб в результате инцидента в Бруклин-Парке.
Сегодня отмечают День Земли, основанный ООН, а также День астрологии и Международный день счастья. Еще сегодня День библиомании, посвященный любителям книг.
Кульон тонкоклювый, перелетная птица из России и Казахстана, официально признан вымершим видом. Это первый случай исчезновения европейского вида птиц с конца 15 века.
Дональд Трамп инициировал судебный процесс против Des Moines Register, обвиняя издание в манипуляциях с опросами избирателей. Газета отрицает обвинения, ссылаясь на свободу слова.
Торнадо категории EF1 обрушился на север Калифорнии, вызвав травмирование 4 человек и повреждения автомобилей. Непогода также поразила другие штаты США, вызвав сильные снегопады и одну смерть в Небраске.
74-летний ветеран морской пехоты Джон Рейнхарт украшает все дома в своем квартале к Рождеству. Он делает это ради жены с болезнью Альцгеймера, чтобы сохранить ее праздничные воспоминания.
Дональд Трамп номинировал бывшего временного генпрокурора Мэтта Уитакера на должность посла США в НАТО. Уитакер намерен развивать партнерские отношения между странами Альянса и работать над предотвращением угроз безопасности.
Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис среди американцев накануне выборов. В семи ключевых штатах кандидаты имеют почти одинаковые рейтинги, а их кампании уверены в победе.
Демократическая партия готовит стратегию быстрого реагирования в соцсетях и СМИ на случай, если Трамп снова объявит о победе до подсчета всех голосов. План предусматривает активную медийную кампанию с призывами к терпению.
Камала Харрис лидирует в новом опросе в Айове с 47% против 44% у Трампа. Ее поддержка выросла благодаря голосам женщин и независимых избирателей, хотя в другом опросе Трамп сохраняет преимущество.
Центры контроля заболеваний США расследуют вспышку E. coli, связанную с гамбургерами Quarter Pounder. Зарегистрировано 49 случаев заболевания, 1 смерть. McDonald's временно изъял бургеры из меню в пострадавших регионах.
Ученые с помощью анализа ДНК выяснили, что Христофор Колумб был евреем из западного Средиземноморья. Исследование проводилось над останками, похороненными в Севильском соборе, и сравнивалось с ДНК его сына Эрнандо Колона.
Четверо американских преподавателей получили ножевые ранения во время посещения университета-партнера в городе Цзилинь на севере Китая.
Несколько торнадо пронеслись в Мэриленде в среду, причинив значительный ущерб домам и травмировав человека в районе Монтгомери.
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.
По меньшей мере 18 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате вероятных торнадо в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Кентукки, а более 642 000 потребителей подверглись отключениям электроэнергии в 13 штатах из-за сложных погодных условий.
Несколько человек погибли, когда мощный торнадо обрушился на небольшой городок Гринфилд, штат Айова, вызвав крупномасштабные разрушения и оставив тысячи людей без электричества по всему Среднему Западу.
По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Мощный торнадо вызвал разрушения в штатах Небраска, Айова и Техас, повредив сотни домов, затопив аэродром и вызвав травмы, причем больше всего пострадал штат Небраска.
Два человека пострадали и несколько зданий были повреждены в результате сильных штормов, вызвавших торнадо в некоторых частях штатов на Среднем Западе во вторник.
В "супервторник" Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
Министр обороны Германии призывает США оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить российское вторжение, которое может нанести ущерб американским экономическим интересам.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.