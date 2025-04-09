В США из-за непогоды погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе четыре ребенка

По меньшей мере 18 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате вероятных торнадо в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Кентукки, а более 642 000 потребителей подверглись отключениям электроэнергии в 13 штатах из-за сложных погодных условий.