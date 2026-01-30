Кубе осталось запасов нефти на 15-20 дней из-за энергетической блокады Трампа

Куба оказалась на грани полного энергетического коллапса: по данным аналитической компании Kpler, текущих запасов нефти на острове хватит всего на 15-20 дней. Ситуация критически обострилась после того, как США заблокировали поставки из Венесуэлы, а последний крупный партнер – Мексика – под давлением Вашингтона начал отменять запланированные отгрузки топлива. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным мониторинга, в 2026 году Куба получила лишь одну партию мексиканской нефти объемом 84 900 баррелей, прибывшую 9 января. Это составляет чуть более 3 000 баррелей в сутки, тогда как средний показатель импорта в прошлом году достигал 37 000 баррелей.

После захвата американскими военными лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января традиционный "нефтяной мост" с Каракасом был полностью разрушен. Президент США Дональд Трамп подтвердил бескомпромиссность своей позиции, заявив, что режим в Гаване больше не получит "ни нефти, ни денег".

Кубинский режим очень близок к краху – подчеркнул Трамп во время визита в штат Айова 27 января.

Эксперты Техасского университета предупреждают: если новые грузы не поступят в ближайшие недели, страну ждет жесткое нормирование энергии, что остановит работу транспорта и систем жизнеобеспечения. Сейчас запасы сырья в хранилищах оцениваются примерно в 460 000 баррелей, чего при текущем уровне потребления хватит лишь до середины февраля.

Дипломатическое давление на Мексику и устойчивость Гаваны

Мексиканская государственная компания Pemex была вынуждена отменить январский рейс танкера Swift Galaxy из-за опасений американских санкций и возможного пересмотра соглашения о свободной торговле (USMCA).

Хотя президент Мексики Клаудия Шейнбаум публично заявила о продолжении "гуманитарной помощи" Кубе, аналитики Bloomberg отмечают, что фактические отгрузки приостановлены. В то же время Россия и Алжир, которые ранее помогали Гаване, осуществляют лишь эпизодические поставки, которых недостаточно для стабилизации энергосистемы.

