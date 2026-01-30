Мировые цены на нефть резко выросли на фоне геополитического давления Трампа на Иран и Кубу

Цены на нефть эталонных марок продемонстрировали уверенный рост на торгах в пятницу, 30 января, реагируя на усиление санкционной риторики Вашингтона. Котировки Brent закрепились выше отметки $70 за баррель после ультиматума Дональда Трампа в адрес Ирана и объявления чрезвычайного положения, предусматривающего энергетическую блокаду Кубы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основным драйвером рынка стало заявление президента США, в котором он призвал Тегеран к немедленному ядерному соглашению под угрозой военных ударов. Дополнительную напряженность создал указ о введении пошлин против любых стран, поставляющих нефть на Кубу. Аналитики Bloomberg отмечают, что инвесторы закладывают в стоимость барреля риски внезапного прерывания поставок с Ближнего Востока и дальнейшую изоляцию венесуэльского сырья от союзников Каракаса.

Рынок находится в режиме ожидания следующих шагов администрации Трампа, что создает значительную премию за риск – комментируют эксперты ситуацию на биржах.

По состоянию на утро 30 января Brent торгуется около $70,70, а американская WTI поднялась до $65,30, несмотря на прогнозы относительно возможного избытка предложения в долгосрочной перспективе.

На ценовую динамику также влияют внутренние проблемы США, где из-за последствий зимних штормов добыча все еще остается сокращенной примерно на 600 000 баррелей в сутки.

В то же время группа ОПЕК+ подтвердила намерение сохранять текущие ограничения на добычу в течение февраля и марта 2026 года, что сдерживает давление со стороны растущих запасов. Однако Международное энергетическое агентство предупреждает, что без дальнейшей эскалации конфликтов рынок может столкнуться с профицитом из-за активного наращивания производства в Бразилии и Гайане.

