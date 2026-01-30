$42.770.19
Світові ціни на нафту стрімко зросли на тлі геополітичного тиску Трампа на Іран та Кубу

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Світові ціни на нафту зросли після заяви Трампа щодо Ірану та енергетичної блокади Куби. Brent торгується вище $70 за барель, WTI – близько $65,30.

Світові ціни на нафту стрімко зросли на тлі геополітичного тиску Трампа на Іран та Кубу

Ціни на нафту еталонних марок продемонстрували впевнене зростання на торгах у п’ятницю, 30 січня, реагуючи на посилення санкційної риторики Вашингтона. Котирування Brent закріпилися вище позначки $70 за барель після ультиматуму Дональда Трампа на адресу Ірану та оголошення надзвичайного стану, що передбачає енергетичну блокаду Куби. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Основним драйвером ринку стала заява президента США, у якій він закликав Тегеран до негайної ядерної угоди під загрозою військових ударів. Додаткову напруженість створив указ про запровадження мит проти будь-яких країн, що постачають нафту на Кубу. Аналітики Bloomberg зазначають, що інвестори закладають у вартість бареля ризики раптового переривання постачань із Близького Сходу та подальшу ізоляцію венесуельської сировини від союзників Каракаса.

Ринок перебуває в режимі очікування наступних кроків адміністрації Трампа, що створює значну премію за ризик

– коментують експерти ситуацію на біржах.

Станом на ранок 30 січня Brent торгується близько $70,70, а американська WTI піднялася до $65,30, попри прогнози щодо можливого надлишку пропозиції у довгостроковій перспективі.

США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі30.01.26, 01:17 • 1490 переглядiв

На цінову динаміку також впливають внутрішні проблеми США, де через наслідки зимових штормів видобуток усе ще залишається скороченим приблизно на 600 000 барелів на добу. 

Водночас група ОПЕК+ підтвердила намір зберігати поточні обмеження на видобуток протягом лютого та березня 2026 року, що стримує тиск з боку зростаючих запасів. Проте Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що без подальшої ескалації конфліктів ринок може зіткнутися з профіцитом через активне нарощування виробництва в Бразилії та Гаяні.

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит30.01.26, 01:28 • 4450 переглядiв

Степан Гафтко

