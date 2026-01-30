$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 224 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 3570 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 7816 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 10778 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 15189 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17890 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 29780 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27120 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30826 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27629 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.3м/с
88%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 39548 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17330 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54 • 7426 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13120 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 5766 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 15192 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13146 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17353 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 77910 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 106128 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Закарпатська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 4136 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 5798 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 31792 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 57660 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 54782 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу.

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит

Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні, назвавши дії комуністичного режиму Куби "надзвичайною загрозою" для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Основним механізмом тиску стане нова система мит, спрямована проти країн, які продовжують підтримувати Гавану енергоресурсами. Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.

Деталі

Ключовим нововведенням указу є надання повноважень міністерствам торгівлі та фінансів США вводити додаткові тарифи на товари з будь-яких країн, які прямо чи опосередковано постачають нафту на Кубу.

Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели11.01.26, 15:40 • 8015 переглядiв

Цей крок став продовженням стратегії Білого дому після операції з усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі, що вже призвело до критичного скорочення постачань палива на острів. Трамп наголосив, що режим у Гавані продовжує надавати притулок терористичним групам, таким як Хезболла та ХАМАС, а також приймає на своїй території розвідувальні об’єкти росії.

Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа24.01.26, 03:47 • 8850 переглядiв

Ми більше не дозволимо комуністичному режиму Куби процвітати за рахунок дестабілізації регіону та співпраці з нашими ворогами. Будь-яка країна, яка допомагає Гавані обходити санкції через постачання нафти, відчує на собі всю силу американських мит

– йдеться у заяві адміністрації.

Гуманітарний тиск та вимоги Вашингтона

Надзвичайний стан запроваджено на тлі глибокої економічної кризи на Кубі, де через нестачу пального почалися масові відключення світла та дефіцит продуктів. Дональд Трамп відкрито закликав іранську та кубинську владу "укласти угоду, поки не пізно", натякаючи на можливість ще жорсткіших заходів у разі відмови від демократичних реформ.

Офіційний Вашингтон наполягає на звільненні політичних в'язнів, забезпеченні свободи преси та припиненні військової співпраці з опонентами США в Західній півкулі.

Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани04.01.26, 02:51 • 11861 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ніколас Мадуро
Міністерство торгівлі США
Куба
Міністерство фінансів США
Білий дім
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран