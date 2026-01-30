Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні, назвавши дії комуністичного режиму Куби "надзвичайною загрозою" для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Основним механізмом тиску стане нова система мит, спрямована проти країн, які продовжують підтримувати Гавану енергоресурсами. Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.
Деталі
Ключовим нововведенням указу є надання повноважень міністерствам торгівлі та фінансів США вводити додаткові тарифи на товари з будь-яких країн, які прямо чи опосередковано постачають нафту на Кубу.
Цей крок став продовженням стратегії Білого дому після операції з усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі, що вже призвело до критичного скорочення постачань палива на острів. Трамп наголосив, що режим у Гавані продовжує надавати притулок терористичним групам, таким як Хезболла та ХАМАС, а також приймає на своїй території розвідувальні об’єкти росії.
Ми більше не дозволимо комуністичному режиму Куби процвітати за рахунок дестабілізації регіону та співпраці з нашими ворогами. Будь-яка країна, яка допомагає Гавані обходити санкції через постачання нафти, відчує на собі всю силу американських мит
Гуманітарний тиск та вимоги Вашингтона
Надзвичайний стан запроваджено на тлі глибокої економічної кризи на Кубі, де через нестачу пального почалися масові відключення світла та дефіцит продуктів. Дональд Трамп відкрито закликав іранську та кубинську владу "укласти угоду, поки не пізно", натякаючи на можливість ще жорсткіших заходів у разі відмови від демократичних реформ.
Офіційний Вашингтон наполягає на звільненні політичних в'язнів, забезпеченні свободи преси та припиненні військової співпраці з опонентами США в Західній півкулі.
