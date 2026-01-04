Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани

Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливість проведення військової операції проти Куби, аналогічної тій, що відбулася у Венесуелі. В інтерв'ю виданню The New York Post він зазначив, що комуністичний режим на острові перебуває на межі краху через внутрішні економічні проблеми та втрату свого головного спонсора - Каракаса. Пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Куба десятиліттями критично залежала від венесуельської нафти та фінансової підтримки. Після захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями ця підтримка припиниться.

Ні, Куба впаде сама по собі. Куба справляється дуже погано - підкреслив Трамп, додавши, що система, яка роками змушувала народ страждати, остаточно вичерпала себе.

Попередження від Марко Рубіо

Попри відсутність планів щодо негайного військового втручання, Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Палм-Біч висловився більш жорстко. Він натякнув, що чиновники в Гавані мають підстави для занепокоєння, оскільки США більше не терпітимуть вплив Куби в регіоні.

Рубіо зазначив, що кубинські агенти та радники складали основу охорони Мадуро, що фактично робить острів співучасником злочинів венесуельського режиму.

Загибель кубинців у Каракасі

Трамп також розкрив деталі нічної операції "Absolute Resolve" у Венесуелі. Він повідомив, що під час штурму та захоплення Мадуро загинула велика кількість кубинських військових і радників, які намагалися захистити диктатора.

Минулої ночі багато кубинців загинуло. Ви це знали? Вони захищали Мадуро. Це був невдалий крок - заявив президент.

Адміністрація Трампа планує продовжувати політику максимального тиску та санкцій, очікуючи на внутрішню дестабілізацію режиму в Гавані без прямого збройного втручання.

Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро