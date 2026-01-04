$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51
3 січня, 15:51 • 24451 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
3 січня, 15:04 • 30463 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
3 січня, 13:18 • 32713 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
2 січня, 16:10 • 51571 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
2 січня, 15:12 • 73140 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39
2 січня, 11:39 • 65344 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17
2 січня, 09:17 • 85387 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
2 січня, 08:34 • 47306 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
1 січня, 13:04 • 75339 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Трамп заявив, що не розглядає військової операції проти Куби, оскільки комуністичний режим на острові на межі краху. Він зазначив, що Куба десятиліттями залежала від венесуельської нафти та фінансової підтримки, яка припиниться після захоплення Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливість проведення військової операції проти Куби, аналогічної тій, що відбулася у Венесуелі. В інтерв'ю виданню The New York Post він зазначив, що комуністичний режим на острові перебуває на межі краху через внутрішні економічні проблеми та втрату свого головного спонсора - Каракаса. Пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Куба десятиліттями критично залежала від венесуельської нафти та фінансової підтримки. Після захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями ця підтримка припиниться.

Ні, Куба впаде сама по собі. Куба справляється дуже погано

- підкреслив Трамп, додавши, що система, яка роками змушувала народ страждати, остаточно вичерпала себе.

Попередження від Марко Рубіо

Попри відсутність планів щодо негайного військового втручання, Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Палм-Біч висловився більш жорстко. Він натякнув, що чиновники в Гавані мають підстави для занепокоєння, оскільки США більше не терпітимуть вплив Куби в регіоні.

Рубіо зазначив, що кубинські агенти та радники складали основу охорони Мадуро, що фактично робить острів співучасником злочинів венесуельського режиму.

Загибель кубинців у Каракасі

Трамп також розкрив деталі нічної операції "Absolute Resolve" у Венесуелі. Він повідомив, що під час штурму та захоплення Мадуро загинула велика кількість кубинських військових і радників, які намагалися захистити диктатора.

Минулої ночі багато кубинців загинуло. Ви це знали? Вони захищали Мадуро. Це був невдалий крок

- заявив президент.

Адміністрація Трампа планує продовжувати політику максимального тиску та санкцій, очікуючи на внутрішню дестабілізацію режиму в Гавані без прямого збройного втручання. 

Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро03.01.26, 17:51 • 24454 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Куба
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки