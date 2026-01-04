$42.170.00
публикации
Эксклюзивы
Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны

Киев • УНН

 206 просмотра

Трамп заявил, что не рассматривает военную операцию против Кубы, поскольку коммунистический режим на острове на грани краха. Он отметил, что Куба десятилетиями зависела от венесуэльской нефти и финансовой поддержки, которая прекратится после захвата Николаса Мадуро.

Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы, аналогичной той, что состоялась в Венесуэле. В интервью изданию The New York Post он отметил, что коммунистический режим на острове находится на грани краха из-за внутренних экономических проблем и потери своего главного спонсора - Каракаса. Пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Куба десятилетиями критически зависела от венесуэльской нефти и финансовой поддержки. После захвата Николаса Мадуро американскими спецназовцами эта поддержка прекратится.

Нет, Куба рухнет сама по себе. Куба справляется очень плохо

- подчеркнул Трамп, добавив, что система, которая годами заставляла народ страдать, окончательно исчерпала себя.

Предупреждение от Марко Рубио

Несмотря на отсутствие планов по немедленному военному вмешательству, Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Палм-Бич высказался более жестко. Он намекнул, что чиновники в Гаване имеют основания для беспокойства, поскольку США больше не будут терпеть влияние Кубы в регионе.

Рубио отметил, что кубинские агенты и советники составляли основу охраны Мадуро, что фактически делает остров соучастником преступлений венесуэльского режима.

Гибель кубинцев в Каракасе

Трамп также раскрыл детали ночной операции "Absolute Resolve" в Венесуэле. Он сообщил, что во время штурма и захвата Мадуро погибло большое количество кубинских военных и советников, которые пытались защитить диктатора.

Прошлой ночью много кубинцев погибло. Вы это знали? Они защищали Мадуро. Это был неудачный шаг

- заявил президент.

Администрация Трампа планирует продолжать политику максимального давления и санкций, ожидая внутренней дестабилизации режима в Гаване без прямого вооруженного вмешательства. 

Степан Гафтко

