В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 8806 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 30357 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 55396 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 56156 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 76855 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44643 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72657 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 101888 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68505 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принимает решения относительно судьбы Венесуэлы и планирует активно участвовать в процессах в этой стране. Он отметил, что США не допустят продолжения действий нынешних властей.

Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже принимает решения относительно дальнейшей судьбы Венесуэлы и планирует активно участвовать в процессах в этой стране. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены "позволить кому-то другому просто прийти и продолжить то, что он сделал", имея в виду нынешнюю власть Венесуэлы. По его словам, США уже сейчас принимают решения и планируют активно участвовать в событиях.

Мы сейчас принимаем это решение. Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому просто прийти и продолжить то, что он делал. Поэтому мы решаем это прямо сейчас и будем активно участвовать в этом. Мы хотим свободы для народа. Мы хотим, знаете, иметь прекрасные отношения. Я думаю, народ Венесуэлы очень, очень счастлив, потому что они любят Соединенные Штаты. Собственно, ими руководила диктатура - или даже хуже. Хуже уже не могло быть. Это было ужасно - то, что происходило в Венесуэле. Огромное количество людей погибало от наркотиков. И то, что они сделали с нашей страной, отправляя нам заключенных, людей из психиатрических учреждений, наркобаронов - всех подряд, - они отправляли их сотнями тысяч в нашу страну. Это просто непростительно

- заявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, ожидается, что Трамп обратится к нации в 11:00 по восточному времени из Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Напомним

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

МИД рф призвал США освободить Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, ссылаясь на информацию об их пребывании в США.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Обыск
Столкновения
Брак
Николас Мадуро
Фокс Ньюс
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты