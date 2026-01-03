Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже принимает решения относительно дальнейшей судьбы Венесуэлы и планирует активно участвовать в процессах в этой стране. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены "позволить кому-то другому просто прийти и продолжить то, что он сделал", имея в виду нынешнюю власть Венесуэлы. По его словам, США уже сейчас принимают решения и планируют активно участвовать в событиях.

Мы сейчас принимаем это решение. Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому просто прийти и продолжить то, что он делал. Поэтому мы решаем это прямо сейчас и будем активно участвовать в этом. Мы хотим свободы для народа. Мы хотим, знаете, иметь прекрасные отношения. Я думаю, народ Венесуэлы очень, очень счастлив, потому что они любят Соединенные Штаты. Собственно, ими руководила диктатура - или даже хуже. Хуже уже не могло быть. Это было ужасно - то, что происходило в Венесуэле. Огромное количество людей погибало от наркотиков. И то, что они сделали с нашей страной, отправляя нам заключенных, людей из психиатрических учреждений, наркобаронов - всех подряд, - они отправляли их сотнями тысяч в нашу страну. Это просто непростительно - заявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, ожидается, что Трамп обратится к нации в 11:00 по восточному времени из Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Напомним

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

МИД рф призвал США освободить Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, ссылаясь на информацию об их пребывании в США.