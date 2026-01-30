$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 2948 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 7280 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 10572 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 14948 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 17765 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 29603 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 26975 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 30702 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27521 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, вводя новую систему пошлин. Это позволит США вводить тарифы на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране, назвав действия коммунистического режима Кубы "чрезвычайной угрозой" для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Основным механизмом давления станет новая система пошлин, направленная против стран, которые продолжают поддерживать Гавану энергоресурсами. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Подробности

Ключевым нововведением указа является предоставление полномочий министерствам торговли и финансов США вводить дополнительные тарифы на товары из любых стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11.01.26, 15:40 • 8015 просмотров

Этот шаг стал продолжением стратегии Белого дома после операции по устранению Николаса Мадуро в Венесуэле, что уже привело к критическому сокращению поставок топлива на остров. Трамп подчеркнул, что режим в Гаване продолжает предоставлять убежище террористическим группам, таким как Хезболла и ХАМАС, а также принимает на своей территории разведывательные объекты России.

Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа24.01.26, 03:47 • 8850 просмотров

Мы больше не позволим коммунистическому режиму Кубы процветать за счет дестабилизации региона и сотрудничества с нашими врагами. Любая страна, которая помогает Гаване обходить санкции через поставки нефти, почувствует на себе всю силу американских пошлин

– говорится в заявлении администрации.

Гуманитарное давление и требования Вашингтона

Чрезвычайное положение введено на фоне глубокого экономического кризиса на Кубе, где из-за нехватки топлива начались массовые отключения света и дефицит продуктов. Дональд Трамп открыто призвал иранские и кубинские власти "заключить сделку, пока не поздно", намекая на возможность еще более жестких мер в случае отказа от демократических реформ.

Официальный Вашингтон настаивает на освобождении политических заключенных, обеспечении свободы прессы и прекращении военного сотрудничества с оппонентами США в Западном полушарии.

Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны04.01.26, 02:51 • 11861 просмотр

Степан Гафтко

