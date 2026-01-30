Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране, назвав действия коммунистического режима Кубы "чрезвычайной угрозой" для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Основным механизмом давления станет новая система пошлин, направленная против стран, которые продолжают поддерживать Гавану энергоресурсами. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Подробности

Ключевым нововведением указа является предоставление полномочий министерствам торговли и финансов США вводить дополнительные тарифы на товары из любых стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы

Этот шаг стал продолжением стратегии Белого дома после операции по устранению Николаса Мадуро в Венесуэле, что уже привело к критическому сокращению поставок топлива на остров. Трамп подчеркнул, что режим в Гаване продолжает предоставлять убежище террористическим группам, таким как Хезболла и ХАМАС, а также принимает на своей территории разведывательные объекты России.

Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа

Мы больше не позволим коммунистическому режиму Кубы процветать за счет дестабилизации региона и сотрудничества с нашими врагами. Любая страна, которая помогает Гаване обходить санкции через поставки нефти, почувствует на себе всю силу американских пошлин – говорится в заявлении администрации.

Гуманитарное давление и требования Вашингтона

Чрезвычайное положение введено на фоне глубокого экономического кризиса на Кубе, где из-за нехватки топлива начались массовые отключения света и дефицит продуктов. Дональд Трамп открыто призвал иранские и кубинские власти "заключить сделку, пока не поздно", намекая на возможность еще более жестких мер в случае отказа от демократических реформ.

Официальный Вашингтон настаивает на освобождении политических заключенных, обеспечении свободы прессы и прекращении военного сотрудничества с оппонентами США в Западном полушарии.

Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны