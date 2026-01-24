$43.170.01
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Администрация президента Мексики Клаудии Шейнбаум пересматривает политику энергетической поддержки Гаваны на фоне заявлений Белого дома. Мексика является ключевым донором для Кубы после остановки венесуэльского импорта.

Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа

Администрация президента Мексики Клаудии Шейнбаум начала внутренний пересмотр политики энергетической поддержки Гаваны на фоне радикальных заявлений Белого дома. После остановки венесуэльского импорта Мексика осталась ключевым донором для карибского острова, однако опасения экономических и военных репрессий со стороны США заставляют Мехико колебаться относительно дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ситуация обострилась после того, как Вашингтон заблокировал нефтяные танкеры в Венесуэле, фактически лишив Кубу основного источника топлива. Дональд Трамп четко обозначил свою позицию в социальных сетях, заявив: "БОЛЬШЕ НИ НЕФТИ, НИ ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ – НОЛЬ!".

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23.01.26, 06:36 • 38760 просмотров

Официальный Вашингтон считает, что коммунистический режим находится на грани краха, а представитель Белого дома добавил: "Как заявил Президент, Куба сейчас терпит неудачу по собственной воле... и он настойчиво советует Кубе заключить сделку, пока не поздно".

Суверенитет против прагматизма в кабинете Шейнбаум

Публично президент Мексики продолжает отстаивать право на оказание международной помощи, однако за закрытыми дверями правительство рассматривает возможность полного прекращения или значительного сокращения отгрузок. Шейнбаум неоднократно подчеркивала Reuters, что страна "всегда была солидарна с народом Кубы", а поставки ресурсов и оплата труда кубинских медиков "являются суверенными решениями".

Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"12.01.26, 22:00 • 5071 просмотр

В то же время Мехико крайне важно сохранить конструктивные отношения с Трампом для пересмотра торгового соглашения USMCA и недопущения односторонних военных операций США против картелей на мексиканской территории.

Риски для региональной стабильности

Дальнейшие поставки нефти ставят Мексику под прямой прицел Вашингтона, который обвиняет соседнюю страну в недостаточной борьбе с наркопреступностью и угрожает наземными атаками. Любая уступка Трампу в кубинском вопросе может быть воспринята как слабость, однако игнорирование ультиматума грозит Мексике серьезными санкциями. В настоящее время правительство находится на распутье, пытаясь сбалансировать между преданностью многолетним союзникам и необходимостью избежать прямого конфликта с новой американской администрацией. 

Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10.01.26, 07:29 • 70178 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Куба
Мехико
Белый дом
Reuters
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты