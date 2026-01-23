Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 5292 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 16127 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 29204 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 24482 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 22045 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18499 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18168 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35246 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16120 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16563 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 3628 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 5384 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 3146 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 8870 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 3508 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 18003 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 22810 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35241 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27684 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81592 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 9836 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28070 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24585 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 34254 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68307 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп предложил привлечь войска НАТО для охраны границы США с Мексикой, ссылаясь на Статью 5. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточный вклад в Альянс.

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей

Президент США Дональд Трамп выступил с резонансной инициативой привлечь войска НАТО для охраны американской границы с Мексикой, ссылаясь на Статью 5 о коллективной обороне. Возвращаясь из Давоса, он раскритиковал европейских союзников за недостаточный вклад в Альянс и поставил под сомнение их роль в прошлых совместных операциях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В своем сообщении в социальных сетях Трамп предложил проверить Альянс на действительность, заставив его силы противодействовать "вторжению" нелегальных мигрантов. По мнению президента, это позволило бы высвободить американских пограничников для других задач.

Морская пехота США развертывает силы в Норвегии для масштабных арктических учений "Cold Response 26"23.01.26, 04:19 • 1404 просмотра

Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прийти сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество агентов пограничной службы для других задач

– написал Трамп.

Скандал вокруг Афганистана и реакция Британии

Помимо пограничного вопроса, Трамп спровоцировал дипломатический скандал в Лондоне, заявив, что во время войны в Афганистане союзники "держались немного в стороне, немного вне линии фронта". Эти слова вызвали волну возмущения среди британских политиков и ветеранов, которые напомнили о 457 погибших военнослужащих Великобритании в этом конфликте.

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана23.01.26, 04:08 • 1420 просмотров

Как он смеет ставить под сомнение их жертву

– заявил лидер либеральных демократов Эд Дейви.

Депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри назвала комментарии Трампа "абсолютным оскорблением" для наций, которые поддержали США после терактов 11 сентября.

Гренландия и будущее Альянса

Подобное давление на партнеров наблюдается и в вопросе Гренландии. Трамп намекнул, что европейские члены НАТО могут не ответить на призыв США о помощи в будущем, если Вашингтон не получит желаемых стратегических преференций в Арктике. Несмотря на недавнее "рамочное соглашение" с Марком Рютте, президент продолжает риторику о том, что НАТО является "односторонним соглашением", которое сейчас невыгодно для Соединенных Штатов. 

США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года23.01.26, 05:26 • 920 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Гренландия
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
НАТО
Мексика
Афганистан
Дональд Трамп
Великобритания
Лондон