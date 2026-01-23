Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей

Президент США Дональд Трамп выступил с резонансной инициативой привлечь войска НАТО для охраны американской границы с Мексикой, ссылаясь на Статью 5 о коллективной обороне. Возвращаясь из Давоса, он раскритиковал европейских союзников за недостаточный вклад в Альянс и поставил под сомнение их роль в прошлых совместных операциях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В своем сообщении в социальных сетях Трамп предложил проверить Альянс на действительность, заставив его силы противодействовать "вторжению" нелегальных мигрантов. По мнению президента, это позволило бы высвободить американских пограничников для других задач.

Морская пехота США развертывает силы в Норвегии для масштабных арктических учений "Cold Response 26"

Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прийти сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество агентов пограничной службы для других задач – написал Трамп.

Скандал вокруг Афганистана и реакция Британии

Помимо пограничного вопроса, Трамп спровоцировал дипломатический скандал в Лондоне, заявив, что во время войны в Афганистане союзники "держались немного в стороне, немного вне линии фронта". Эти слова вызвали волну возмущения среди британских политиков и ветеранов, которые напомнили о 457 погибших военнослужащих Великобритании в этом конфликте.

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана

Как он смеет ставить под сомнение их жертву – заявил лидер либеральных демократов Эд Дейви.

Депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри назвала комментарии Трампа "абсолютным оскорблением" для наций, которые поддержали США после терактов 11 сентября.

Гренландия и будущее Альянса

Подобное давление на партнеров наблюдается и в вопросе Гренландии. Трамп намекнул, что европейские члены НАТО могут не ответить на призыв США о помощи в будущем, если Вашингтон не получит желаемых стратегических преференций в Арктике. Несмотря на недавнее "рамочное соглашение" с Марком Рютте, президент продолжает риторику о том, что НАТО является "односторонним соглашением", которое сейчас невыгодно для Соединенных Штатов.

США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года