США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года
Киев • УНН
Администрация Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией 1951 года, стремясь расширить военное присутствие США в Гренландии. Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты без предварительных консультаций.
Администрация Дональда Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией от 1951 года, чтобы устранить любые юридические препятствия для расширения американского военного присутствия на острове. Согласно источникам, знакомым с ходом переговоров в Давосе, Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты в Гренландии без предварительных консультаций с Копенгагеном или Нууком. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Действующая редакция соглашения обязывает США "консультироваться и информировать" Данию и Гренландию о любых существенных изменениях в операциях. Однако американские переговорщики стремятся изменить эту формулировку. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула стратегическую важность соглашения.
Если это соглашение будет заключено, а президент Трамп очень на это надеется, Соединенные Штаты достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии за очень небольшие деньги и навсегда
Цитаты Трампа о "полном доступе"
Сам Дональд Трамп подтвердил свое намерение обеспечить бессрочное присутствие США в Арктике. В интервью Fox Business он заявил, что Соединенные Штаты будут иметь "весь военный доступ, который мы пожелаем".
Мы сможем разместить в Гренландии то, что нам нужно, потому что мы этого хотим. По сути, это полный доступ, без конца, без ограничений по времени
Отвечая на вопросы о праве собственности на остров, Трамп добавил: "Мы собираемся делать это совместно, частично, совместно с НАТО, и это действительно так, как и должно быть". Он пообещал обнародовать окончательное решение относительно согласия датской стороны в течение двух недель.
