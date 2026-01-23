США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 4484 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 14839 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 27742 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 23750 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 21722 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18358 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18073 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35038 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16083 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16535 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
90%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 3222 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 4866 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 2712 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 8288 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 2988 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 17734 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 22571 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35040 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27546 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81432 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 9576 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27992 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24520 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 32946 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68228 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Администрация Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией 1951 года, стремясь расширить военное присутствие США в Гренландии. Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты без предварительных консультаций.

США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года

Администрация Дональда Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией от 1951 года, чтобы устранить любые юридические препятствия для расширения американского военного присутствия на острове. Согласно источникам, знакомым с ходом переговоров в Давосе, Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты в Гренландии без предварительных консультаций с Копенгагеном или Нууком. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Действующая редакция соглашения обязывает США "консультироваться и информировать" Данию и Гренландию о любых существенных изменениях в операциях. Однако американские переговорщики стремятся изменить эту формулировку. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула стратегическую важность соглашения.

85% против: гренландцы не поддерживают присоединение к США29.03.25, 09:53 • 13211 просмотров

Если это соглашение будет заключено, а президент Трамп очень на это надеется, Соединенные Штаты достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии за очень небольшие деньги и навсегда

– заявила Келли.

Цитаты Трампа о "полном доступе"

Сам Дональд Трамп подтвердил свое намерение обеспечить бессрочное присутствие США в Арктике. В интервью Fox Business он заявил, что Соединенные Штаты будут иметь "весь военный доступ, который мы пожелаем".

Мы сможем разместить в Гренландии то, что нам нужно, потому что мы этого хотим. По сути, это полный доступ, без конца, без ограничений по времени

– отметил президент США.

Отвечая на вопросы о праве собственности на остров, Трамп добавил: "Мы собираемся делать это совместно, частично, совместно с НАТО, и это действительно так, как и должно быть". Он пообещал обнародовать окончательное решение относительно согласия датской стороны в течение двух недель. 

Трамп назвал Давос "невероятным временем" и анонсировал "потрясающую" сделку по Гренландии22.01.26, 23:00 • 2380 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Дания