Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів

Президент США Дональд Трамп виступив із резонансною ініціативою залучити війська НАТО для охорони американського кордону з Мексикою, посилаючись на Статтю 5 про колективну оборону. Повертаючись із Давосу, він розкритикував європейських союзників за недостатній внесок в Альянс та поставив під сумнів їхню роль у минулих спільних операціях. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп запропонував перевірити Альянс на дійсність, змусивши його сили протидіяти "вторгненню" нелегальних мігрантів. На думку президента, це дозволило б вивільнити американських прикордонників для інших завдань.

Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 та змусити НАТО прийти сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість агентів прикордонної служби для інших завдань – написав Трамп.

Скандал навколо Афганістану та реакція Британії

Окрім прикордонного питання, Трамп спровокував дипломатичний скандал у Лондоні, заявивши, що під час війни в Афганістані союзники "трималися трохи осторонь, трохи поза лінією фронту". Ці слова викликали хвилю обурення серед британських політиків та ветеранів, які нагадали про 457 загиблих військовослужбовців Великої Британії в цьому конфлікті.

Як він сміє ставити під сумнів їхню жертву – заявив лідер ліберальних демократів Ед Дейві.

Депутатка від Лейбористської партії Емілі Торнберрі назвала коментарі Трампа "абсолютною образою" для націй, які підтримали США після терактів 11 вересня.

Гренландія та майбутнє Альянсу

Подібний тиск на партнерів спостерігається і в питанні Гренландії. Трамп натякнув, що європейські члени НАТО можуть не відповісти на заклик США про допомогу в майбутньому, якщо Вашингтон не отримає бажаних стратегічних преференцій в Арктиці. Попри нещодавню "рамкову угоду" з Марком Рютте, президент продовжує риторику про те, що НАТО є "односторонньою угодою", яка наразі невигідна для Сполучених Штатів.

