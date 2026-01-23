Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 5326 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 16178 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 29252 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 24507 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 22055 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18504 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18171 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35255 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16122 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16566 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
90%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 3628 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 5384 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 3146 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 8870 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 3508 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 18022 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 22826 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35254 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 27696 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 81607 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 9864 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28082 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24597 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 34315 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68315 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дональд Трамп запропонував залучити війська НАТО для охорони кордону США з Мексикою, посилаючись на Статтю 5. Він також розкритикував європейських союзників за недостатній внесок в Альянс.

Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів

Президент США Дональд Трамп виступив із резонансною ініціативою залучити війська НАТО для охорони американського кордону з Мексикою, посилаючись на Статтю 5 про колективну оборону. Повертаючись із Давосу, він розкритикував європейських союзників за недостатній внесок в Альянс та поставив під сумнів їхню роль у минулих спільних операціях. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп запропонував перевірити Альянс на дійсність, змусивши його сили протидіяти "вторгненню" нелегальних мігрантів. На думку президента, це дозволило б вивільнити американських прикордонників для інших завдань.

Морська піхота США розгортає сили в Норвегії для масштабних арктичних навчань "Cold Response 26"23.01.26, 04:19 • 1410 переглядiв

Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 та змусити НАТО прийти сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість агентів прикордонної служби для інших завдань

– написав Трамп.

Скандал навколо Афганістану та реакція Британії

Окрім прикордонного питання, Трамп спровокував дипломатичний скандал у Лондоні, заявивши, що під час війни в Афганістані союзники "трималися трохи осторонь, трохи поза лінією фронту". Ці слова викликали хвилю обурення серед британських політиків та ветеранів, які нагадали про 457 загиблих військовослужбовців Великої Британії в цьому конфлікті.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану23.01.26, 04:08 • 1428 переглядiв

Як він сміє ставити під сумнів їхню жертву

– заявив лідер ліберальних демократів Ед Дейві.

Депутатка від Лейбористської партії Емілі Торнберрі назвала коментарі Трампа "абсолютною образою" для націй, які підтримали США після терактів 11 вересня.

Гренландія та майбутнє Альянсу

Подібний тиск на партнерів спостерігається і в питанні Гренландії. Трамп натякнув, що європейські члени НАТО можуть не відповісти на заклик США про допомогу в майбутньому, якщо Вашингтон не отримає бажаних стратегічних преференцій в Арктиці. Попри нещодавню "рамкову угоду" з Марком Рютте, президент продовжує риторику про те, що НАТО є "односторонньою угодою", яка наразі невигідна для Сполучених Штатів. 

США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року23.01.26, 05:26 • 928 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ґренландія
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Мексика
Афганістан
Дональд Трамп
Велика Британія
Лондон