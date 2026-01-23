Морська піхота США розгортає сили в Норвегії для масштабних арктичних навчань "Cold Response 26"

Сполучені Штати та Норвегія офіційно підтвердили початок розгортання військ для участі в одному з найбільших навчальних заходів НАТО на Крайній Півночі. Близько 3000 американських морських піхотинців уже в січні прибувають до скандинавського регіону, щоб пройти підготовку в екстремальних зимових умовах перед початком активної фази маневрів у березні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Навчання "Cold Response 26" під керівництвом Норвегії зберуть понад 25 000 військовослужбовців із 12 країн-членів Альянсу, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та нових членів НАТО – Фінляндію і Швецію.

У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці

Операції охоплять територію від норвезьких фіордів до фінської Лапландії, зокрема полігон Роваярві та околиці Соданкюля. Особливістю цьогорічних тренувань є відпрацювання швидкого перекидання Сил реагування через Атлантику та їхньої повної інтеграції з місцевими збройними силами в умовах мінусових температур.

Стратегічне значення та склад сил США

Центральним елементом американської участі стане розгортання 2-ї дивізії морської піхоти з бази Кемп-Лежен. Військові відпрацьовуватимуть ведення бойових дій у засніженій гірській місцевості, логістику в умовах суворого клімату та взаємодію з авіацією. До маневрів залучать широкий спектр техніки: винищувачі F-35A, патрульні літаки P-8 Poseidon, а також гелікоптери HH-60W та конвертоплани CV-22 Osprey. Генерал-майор Деніел Шиплі наголосив, що ці навчання спрямовані на зміцнення потенціалу стримування будь-якої агресії в Арктиці.

Арктика в центрі уваги НАТО

Зростання військової присутності рф у регіоні та вступ до Альянсу скандинавських країн змусили НАТО переглянути свою оборонну позицію на півночі. "Cold Response 26" стане критичним випробуванням для Об’єднаного командування сил у Норфолку, яке нещодавно взяло на себе відповідальність за безпеку всього Північного регіону. Навчання мають продемонструвати здатність союзників захищати стратегічні інтереси та підтримувати бойову готовність на Крайній Півночі протягом усього року.

