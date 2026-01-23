$43.180.08
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 11697 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 24243 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 21637 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44 • 20678 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17994 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17839 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34474 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16009 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16472 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Морська піхота США розгортає сили в Норвегії для масштабних арктичних навчань "Cold Response 26"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сполучені Штати та Норвегія розпочали розгортання військ для навчань "Cold Response 26" на Крайній Півночі. Близько 3000 американських морпіхів прибувають у січні для підготовки в екстремальних зимових умовах перед активною фазою маневрів у березні 2026 року.

Морська піхота США розгортає сили в Норвегії для масштабних арктичних навчань "Cold Response 26"

Сполучені Штати та Норвегія офіційно підтвердили початок розгортання військ для участі в одному з найбільших навчальних заходів НАТО на Крайній Півночі. Близько 3000 американських морських піхотинців уже в січні прибувають до скандинавського регіону, щоб пройти підготовку в екстремальних зимових умовах перед початком активної фази маневрів у березні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Навчання "Cold Response 26" під керівництвом Норвегії зберуть понад 25 000 військовослужбовців із 12 країн-членів Альянсу, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та нових членів НАТО – Фінляндію і Швецію.

У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці22.01.26, 16:15 • 2144 перегляди

Операції охоплять територію від норвезьких фіордів до фінської Лапландії, зокрема полігон Роваярві та околиці Соданкюля. Особливістю цьогорічних тренувань є відпрацювання швидкого перекидання Сил реагування через Атлантику та їхньої повної інтеграції з місцевими збройними силами в умовах мінусових температур.

Стратегічне значення та склад сил США

Центральним елементом американської участі стане розгортання 2-ї дивізії морської піхоти з бази Кемп-Лежен. Військові відпрацьовуватимуть ведення бойових дій у засніженій гірській місцевості, логістику в умовах суворого клімату та взаємодію з авіацією. До маневрів залучать широкий спектр техніки: винищувачі F-35A, патрульні літаки P-8 Poseidon, а також гелікоптери HH-60W та конвертоплани CV-22 Osprey. Генерал-майор Деніел Шиплі наголосив, що ці навчання спрямовані на зміцнення потенціалу стримування будь-якої агресії в Арктиці.

Арктика в центрі уваги НАТО

Зростання військової присутності рф у регіоні та вступ до Альянсу скандинавських країн змусили НАТО переглянути свою оборонну позицію на півночі. "Cold Response 26" стане критичним випробуванням для Об’єднаного командування сил у Норфолку, яке нещодавно взяло на себе відповідальність за безпеку всього Північного регіону. Навчання мають продемонструвати здатність союзників захищати стратегічні інтереси та підтримувати бойову готовність на Крайній Півночі протягом усього року. 

Мерц закликав Європу зміцнити єдність та конкурентоспроможність для відсічі політиці сили22.01.26, 14:46 • 2270 переглядiв

Степан Гафтко

