Мерц закликав Європу зміцнити єдність та конкурентоспроможність для відсічі політиці сили

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Європа має зміцнити єдність та конкурентоспроможність. Це необхідно для протистояння новій ері "політики великих держав", що перевернула трансатлантичні відносини.

Мерц закликав Європу зміцнити єдність та конкурентоспроможність для відсічі політиці сили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа повинна зміцнити свою єдність та конкурентоспроможність, щоб протистояти новій ері "політики великих держав", яка перевернула трансатлантичні відносини, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Міжнародний порядок останніх трьох десятиліть, заснований на міжнародному праві, завжди був недосконалим, - сказав Мерц у четвер у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. - Сьогодні його основи похитнулися".

Напруженість на щорічній зустрічі світових бізнес-лідерів та політиків зменшилася в середу після того, як президент США Дональд Трамп різко змінив курс своєї погрози запровадити додаткові мита на кілька європейських країн, що перешкоджали його зусиллям захопити контроль над Гренландією, напівавтономною данською територією.

У середу Трамп згадав про "рамки майбутньої угоди", але незрозуміло, що передбачатиме ця угода. Данія неодноразово виключала переговори щодо передачі напівавтономного острова США.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 15866 переглядiв

Мерц виступав за більш виважену відповідь на митну погрозу Трампа, ніж президент Франції Еммануель Макрон, який порушив питання про активацію так званого інструменту боротьби з примусом Європейського Союзу. Але Мерц на початку цього тижня заявив, що більша залежність Німеччини від експорту означає, що вона менш охоче сприймає розгортання найсильнішого торговельного контрзаходу блоку.

"Нові мита підірвали б основи трансатлантичних відносин, - сказав Мерц. - Відповідь Європи була б єдиною, спокійною, виваженою та твердою".

Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"22.01.26, 11:26 • 2444 перегляди

Після погроз Трампа Європейський Союз призупинив свою торговельну угоду зі США, яку багато хто в блоці вже вважав несправедливою. Ця угода, яка була укладена минулого літа, дозволила блоку скасувати майже всі мита на американську продукцію, схваливши при цьому 15%-не мито на більшість експортних товарів до США та 50% на сталь та алюміній.

ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії 21.01.26, 19:45 • 4964 перегляди

Деталі так званої рамкової угоди Трампа щодо Гренландії були розпливчастими. Данія раніше в середу виключила можливість переговорів щодо передачі напівавтономного острова США.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова до переговорів "з усіх політичних питань - безпеки, інвестицій, економіки. Але ми не можемо вести переговори щодо нашого суверенітету".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив Bloomberg в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі, що його обговорення з Трампом було зосереджено на безпеці Арктики в "практичному сенсі" та на тому, як запобігти доступу росії та Китаю до напівавтономної данської території.

Мерц також наголосив на необхідності Європи стати більш конкурентоспроможною в економічному плані та створити краще середовище для процвітання вітчизняного бізнесу. Німецький лідер зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, щоб намітити пріоритетні напрямки роботи.

Мерц сказав, що вони запропонують "екстрене гальмування" для бюрократичних процесів та модернізацію бюджету ЄС, щоб зробити блок більш конкурентоспроможним. Він стверджував, що геополітичний вплив Європи залежить від економічного імпульсу континенту.

"Я наполягатиму на швидкому прогресі, зокрема щодо союзу ринків капіталу, - сказав він. - Ми не можемо дозволити нашим європейським лідерам продовжувати залежати від ринків капіталу США".

Він також наголосив на необхідності розширення торговельних альянсів ЄС та "стратегічної" координації зв'язків по всьому світу. Мерц розкритикував Європейський парламент, який у середу проголосував за подання нової торговельної угоди Mercosur на юридичний перегляд, пообіцявши, що угода "не буде зупинена".

Але боротьба за Гренландію та митна погроза, пише видання, "опустили трансатлантичні відносини до нового мінімуму". Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі в четвер, щоб обговорити нещодавню шкоду трансатлантичним відносинам та шляхи подальшого розвитку.

"У демократій немає підлеглих, - сказав Мерц. - У них є союзники, партнери та довірені друзі".

Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу20.01.26, 17:24 • 3992 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Ґренландія
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Європейський парламент
Джорджа Мелоні
Bloomberg
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Брюссель
Данія
Італія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки