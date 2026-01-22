Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав заяву президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Мерц назвав це "правильним шляхом", оскільки загрози захоплення європейської території силою є неприйнятними.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі оцінив розворот президента США Дональда Трампа щодо Гренландії як "правильний шлях", пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
"Я вітаю зауваження президента Трампа від минулого вечора", - сказав Мерц.
Це правильний шлях, тому що будь-які погрози щодо захоплення європейської території силою були б неприйнятними
Якби США запровадили каральні мита через Гренландію, "відповідь Європи була б єдиною, спокійною, виваженою та твердою", попередив канцлер.
"Ми ніколи не повинні забувати одне: світ, де важлива лише сила, - це небезпечне місце", - сказав він.
Доповнення
Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.
Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 15439 переглядiв