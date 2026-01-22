Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі оцінив розворот президента США Дональда Трампа щодо Гренландії як "правильний шлях", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

"Я вітаю зауваження президента Трампа від минулого вечора", - сказав Мерц.

Це правильний шлях, тому що будь-які погрози щодо захоплення європейської території силою були б неприйнятними - сказав Мерц.

Якби США запровадили каральні мита через Гренландію, "відповідь Європи була б єдиною, спокійною, виваженою та твердою", попередив канцлер.

"Ми ніколи не повинні забувати одне: світ, де важлива лише сила, - це небезпечне місце", - сказав він.

Доповнення

Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.

