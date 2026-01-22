$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 11068 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 19691 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 35243 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 35388 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 57174 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32129 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51633 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51589 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21852 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав заяву президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Мерц назвав це "правильним шляхом", оскільки загрози захоплення європейської території силою є неприйнятними.

Мерц: розворот Трампа щодо Гренландії - "правильний шлях"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі оцінив розворот президента США Дональда Трампа щодо Гренландії як "правильний шлях", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

"Я вітаю зауваження президента Трампа від минулого вечора", - сказав Мерц.

Це правильний шлях, тому що будь-які погрози щодо захоплення європейської території силою були б неприйнятними

- сказав Мерц.

Якби США запровадили каральні мита через Гренландію, "відповідь Європи була б єдиною, спокійною, виваженою та твердою", попередив канцлер.

"Ми ніколи не повинні забувати одне: світ, де важлива лише сила, - це небезпечне місце", - сказав він.

Доповнення

Напередодні Дональд Трамп відкликав свої погрози щодо мит проти країн Європи та виключив захоплення Гренландії силою.

Юлія Шрамко

