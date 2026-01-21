Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленостей із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Відповідну інформацію він опублікував у Truth Social. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, продуктивна зустріч із генсеком Альянсу стала основою для майбутньої угоди. Головним економічним наслідком цих переговорів є рішення президента США не вводити мита проти європейських держав.

Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT

На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО - заявив Трамп.

Ключові пункти заяви:

Оборона: ведеться обговорення системи "Золотий купол" – протиракетного щита США, який планують розгорнути над територією Гренландії.

Регіональний вплив: угода охоплює стратегічне використання не лише острова, а й усього Арктичного регіону.

Команда: реалізацією проєкту займатимуться Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Стів Віткофф.

Трамп резюмував, що майбутня угода буде "чудовою" для інтересів Сполучених Штатів і НАТО.

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії