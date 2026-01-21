Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 2102 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 4168 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 6382 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 17001 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 23933 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 17795 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19853 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 37888 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57003 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48991 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 24512 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 8362 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 21590 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 4376 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 17553 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 4148 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 16996 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 17675 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 23931 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 46220 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 82 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 17675 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 24588 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 23065 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 28995 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме силу проти Гренландії. Він зазначив, що США хочуть лише "шматок льоду" під назвою Гренландія.

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме силу проти Гренландії, передає УНН.

Деталі

"Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу та міць, де нас, чесно кажучи, буде неможливо зупинити. Але я цього не зроблю. Гаразд. Тепер усі кажуть: "О, добре", - сказав Трамп.

Він додав, що "все, чого хочуть США, це місце під назвою Гренландія", додавши, що хоче "лише шматок льоду".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп посилив невизначеність щодо того, наскільки далеко він готовий зайти, щоб придбати Гренландію, пообіцявши при цьому у відповідь на запитання про ризик для НАТО через його план щодо Гренландії "щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп