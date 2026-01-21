Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме силу проти Гренландії, передає УНН.

Деталі

"Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу та міць, де нас, чесно кажучи, буде неможливо зупинити. Але я цього не зроблю. Гаразд. Тепер усі кажуть: "О, добре", - сказав Трамп.

Він додав, що "все, чого хочуть США, це місце під назвою Гренландія", додавши, що хоче "лише шматок льоду".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп посилив невизначеність щодо того, наскільки далеко він готовий зайти, щоб придбати Гренландію, пообіцявши при цьому у відповідь на запитання про ризик для НАТО через його план щодо Гренландії "щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені".