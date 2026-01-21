$43.180.08
15:14 • 2126 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 4194 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 6402 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 17018 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 23952 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17804 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19861 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37894 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57009 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48997 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
публикации
Эксклюзивы
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 24512 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 8362 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 21590 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 4376 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17554 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 46227 просмотра
Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять силу против Гренландии. Он отметил, что США хотят лишь "кусок льда" под названием Гренландия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять силу против Гренландии, передает УНН.

Детали

"Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и мощь, где нас, честно говоря, будет невозможно остановить. Но я этого не сделаю. Хорошо. Теперь все говорят: "О, хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что "все, чего хотят США, это место под названием Гренландия", добавив, что хочет "лишь кусок льда".

Напомним

Президент США Дональд Трамп усилил неопределенность относительно того, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию, пообещав при этом в ответ на вопрос о риске для НАТО из-за его плана по Гренландии "что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп