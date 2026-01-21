Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять силу против Гренландии, передает УНН.

Детали

"Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и мощь, где нас, честно говоря, будет невозможно остановить. Но я этого не сделаю. Хорошо. Теперь все говорят: "О, хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что "все, чего хотят США, это место под названием Гренландия", добавив, что хочет "лишь кусок льда".

Напомним

Президент США Дональд Трамп усилил неопределенность относительно того, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию, пообещав при этом в ответ на вопрос о риске для НАТО из-за его плана по Гренландии "что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны".