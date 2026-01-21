$43.180.08
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
"Ви дізнаєтеся": Трамп відмовився розкрити плани щодо Гренландії, але обіцяє щось, чим будуть задоволені в НАТО

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Дональд Трамп посилив невизначеність щодо придбання Гренландії, заявивши, що НАТО буде задоволене його планом. Він відмовився давати запевнення щодо стабільності трансатлантичного альянсу.

"Ви дізнаєтеся": Трамп відмовився розкрити плани щодо Гренландії, але обіцяє щось, чим будуть задоволені в НАТО

Президент США Дональд Трамп посилив невизначеність щодо того, наскільки далеко він готовий зайти, щоб придбати Гренландію, пообіцявши при цьому у відповідь на запитання про ризик для НАТО через його план щодо Гренландії  "щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Ви дізнаєтеся", - сказав Трамп у стислій відповіді на брифінгу для преси в Білому домі 20 січня, перш ніж перейти до наступного питання.

Трамп також відмовився давати будь-які запевнення, яких прагнули лідери НАТО, щодо його відданості стабільності трансатлантичного альянсу після його погроз захопити Гренландію силою, пише видання.

Президент США неодноразово повторював, що він зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший, у межах припущень, що він повинен мати повну свободу дій у формуванні його майбутнього та територій, які контролюють США.

"Я зробив його набагато кращим, набагато сильнішим. Зараз він такий хороший. НАТО набагато сильніше, - сказав Трамп. - Коли я прийшов сюди, у нас було слабке НАТО… вони були нікчемним НАТО. Подобається вам це чи ні, але воно настільки хороше, наскільки ми хороші. Якщо нас немає в НАТО, НАТО не дуже сильне".

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто": Трамп вимагає від союзників 5% ВВП на оборону20.01.26, 22:47 • 5838 переглядiв

На запитання, чи розпад НАТО буде ціною, яку він заплатить за отримання Гренландії, території Данії, Трамп відповів, що, на його думку, що б не сталося, це буде вигідно альянсу.

Я думаю, що ми знайдемо щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені. Але нам це потрібно з міркувань безпеки. Нам це потрібно для національної безпеки і навіть світової безпеки

- сказав Трамп.

Войовничі зауваження Трампа, як зазначається, пролунали за кілька годин до його поїздки на Всесвітній економічний саміт у Давосі у Швейцарії, де він мав зустрітися зі світовими лідерами.

Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One21.01.26, 08:29 • 1836 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
The Guardian
Давос
Білий дім
НАТО
Швейцарія
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки