"Ви дізнаєтеся": Трамп відмовився розкрити плани щодо Гренландії, але обіцяє щось, чим будуть задоволені в НАТО

Президент США Дональд Трамп посилив невизначеність щодо того, наскільки далеко він готовий зайти, щоб придбати Гренландію, пообіцявши при цьому у відповідь на запитання про ризик для НАТО через його план щодо Гренландії "щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Ви дізнаєтеся", - сказав Трамп у стислій відповіді на брифінгу для преси в Білому домі 20 січня, перш ніж перейти до наступного питання.

Трамп також відмовився давати будь-які запевнення, яких прагнули лідери НАТО, щодо його відданості стабільності трансатлантичного альянсу після його погроз захопити Гренландію силою, пише видання.

Президент США неодноразово повторював, що він зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший, у межах припущень, що він повинен мати повну свободу дій у формуванні його майбутнього та територій, які контролюють США.

"Я зробив його набагато кращим, набагато сильнішим. Зараз він такий хороший. НАТО набагато сильніше, - сказав Трамп. - Коли я прийшов сюди, у нас було слабке НАТО… вони були нікчемним НАТО. Подобається вам це чи ні, але воно настільки хороше, наскільки ми хороші. Якщо нас немає в НАТО, НАТО не дуже сильне".

На запитання, чи розпад НАТО буде ціною, яку він заплатить за отримання Гренландії, території Данії, Трамп відповів, що, на його думку, що б не сталося, це буде вигідно альянсу.

Я думаю, що ми знайдемо щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і чим ми будемо дуже задоволені. Але нам це потрібно з міркувань безпеки. Нам це потрібно для національної безпеки і навіть світової безпеки - сказав Трамп.

Войовничі зауваження Трампа, як зазначається, пролунали за кілька годин до його поїздки на Всесвітній економічний саміт у Давосі у Швейцарії, де він мав зустрітися зі світовими лідерами.

