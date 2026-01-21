Президент США Дональд Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними пулу журналістів, президент Дональд Трамп на борту нового літака почав рух по злітній смузі о 00:02 за місцевим часом.

"Зараз він у повітрі і прямує до Давоса", - пише видання.

Доповнення

Раніше літак Air Force One повернувся до США через "незначну проблему з електропроводкою", як повідомив представник Білого дому.

