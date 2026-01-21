$43.180.08
Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент США Дональд Трамп вилетів до Давоса на новому літаку після того, як попередній Air Force One повернувся до США через незначну проблему з електропроводкою.

Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One

Президент США Дональд Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними пулу журналістів, президент Дональд Трамп на борту нового літака почав рух по злітній смузі о 00:02 за місцевим часом.

"Зараз він у повітрі і прямує до Давоса", - пише видання.

Доповнення

Раніше літак Air Force One повернувся до США через "незначну проблему з електропроводкою", як повідомив представник Білого дому.

Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21.01.26, 06:33 • 2360 переглядiв

Юлія Шрамко

