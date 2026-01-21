Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вилетів до Давоса на новому літаку після того, як попередній Air Force One повернувся до США через незначну проблему з електропроводкою.
Президент США Дональд Трамп знову попрямував до Давоса після проблем з літаком Air Force One, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За даними пулу журналістів, президент Дональд Трамп на борту нового літака почав рух по злітній смузі о 00:02 за місцевим часом.
"Зараз він у повітрі і прямує до Давоса", - пише видання.
Доповнення
Раніше літак Air Force One повернувся до США через "незначну проблему з електропроводкою", як повідомив представник Білого дому.
