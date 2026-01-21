Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою

Літак Air Force One із президентом США Дональдом Трампом на борту, який прямував до Давосу, був змушений повернутися на Об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою". Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

За інформацією Білого дому, екіпаж виявив "незначну проблему з електропроводкою" і вирішив повернутися з міркувань безпеки.

Дані відстеження польотів з відкритих джерел ADS-B Exchange показують, що літак робить розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда - пише видання.

Вказується, що літак Air Force One безпечно приземлився на об'єднаній базі Ендрюс о 23:07 за місцевим часом. За інформацією ЗМІ, Трамп та інші члени делегації США розділяться на два менші літаки і попрямують на Всесвітній економічний форум.

