Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою
Київ • УНН
Літак Air Force One з Дональдом Трампом на борту повернувся на базу Ендрюс через незначну проблему з електропроводкою. Президент та делегація вирушать до Давосу на двох менших літаках.
Літак Air Force One із президентом США Дональдом Трампом на борту, який прямував до Давосу, був змушений повернутися на Об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою". Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
За інформацією Білого дому, екіпаж виявив "незначну проблему з електропроводкою" і вирішив повернутися з міркувань безпеки.
Дані відстеження польотів з відкритих джерел ADS-B Exchange показують, що літак робить розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда
Вказується, що літак Air Force One безпечно приземлився на об'єднаній базі Ендрюс о 23:07 за місцевим часом. За інформацією ЗМІ, Трамп та інші члени делегації США розділяться на два менші літаки і попрямують на Всесвітній економічний форум.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп не планує цього тижня відвідувати Париж для участі в екстреному саміті G7, який запропонував його французький колега Емманюель Макрон.
