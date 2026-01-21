$43.180.08
20 січня, 20:12 • 13333 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 26255 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 23621 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 37542 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 27828 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 39820 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23814 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28744 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26133 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26240 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Літак Air Force One з Дональдом Трампом на борту повернувся на базу Ендрюс через незначну проблему з електропроводкою. Президент та делегація вирушать до Давосу на двох менших літаках.

Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою

Літак Air Force One із президентом США Дональдом Трампом на борту, який прямував до Давосу, був змушений повернутися на Об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою". Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

За інформацією Білого дому, екіпаж виявив "незначну проблему з електропроводкою" і вирішив повернутися з міркувань безпеки.

Дані відстеження польотів з відкритих джерел ADS-B Exchange показують, що літак робить розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда

- пише видання.

Вказується, що літак Air Force One безпечно приземлився на об'єднаній базі Ендрюс о 23:07 за місцевим часом. За інформацією ЗМІ, Трамп та інші члени делегації США розділяться на два менші літаки і попрямують на Всесвітній економічний форум.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не планує цього тижня відвідувати Париж для участі в екстреному саміті G7, який запропонував його французький колега Емманюель Макрон.

Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії20.01.26, 21:42 • 26230 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Air Force One
Давос
Білий дім
Дональд Трамп