Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой
Самолет Air Force One с Дональдом Трампом на борту вернулся на базу Эндрюс из-за незначительной проблемы с электропроводкой. Президент и делегация отправятся в Давос на двух меньших самолетах.
Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту, направлявшийся в Давос, был вынужден вернуться на Объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
По информации Белого дома, экипаж обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и решил вернуться из соображений безопасности.
Данные отслеживания полетов из открытых источников ADS-B Exchange показывают, что самолет совершает разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи самой восточной оконечности Лонг-Айленда
Указывается, что самолет Air Force One безопасно приземлился на объединенной базе Эндрюс в 23:07 по местному времени. По информации СМИ, Трамп и другие члены делегации США разделятся на два меньших самолета и направятся на Всемирный экономический форум.
