Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой

Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту, направлявшийся в Давос, был вынужден вернуться на Объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По информации Белого дома, экипаж обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и решил вернуться из соображений безопасности.

Данные отслеживания полетов из открытых источников ADS-B Exchange показывают, что самолет совершает разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи самой восточной оконечности Лонг-Айленда - пишет издание.

Указывается, что самолет Air Force One безопасно приземлился на объединенной базе Эндрюс в 23:07 по местному времени. По информации СМИ, Трамп и другие члены делегации США разделятся на два меньших самолета и направятся на Всемирный экономический форум.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не планирует на этой неделе посещать Париж для участия в экстренном саммите G7, который предложил его французский коллега Эмманюэль Макрон.

