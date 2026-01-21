Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 13780 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 27455 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 24634 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 38957 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 28529 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 40461 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23945 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28815 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26244 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26425 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 19345 просмотра
Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии20 января, 19:55 • 6514 просмотра
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41 • 4584 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo23:38 • 8912 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной00:14 • 16265 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 19412 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 38957 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 40461 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 39369 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 51489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 10941 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 14454 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 15627 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 22408 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 20757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Самолет Air Force One с Дональдом Трампом на борту вернулся на базу Эндрюс из-за незначительной проблемы с электропроводкой. Президент и делегация отправятся в Давос на двух меньших самолетах.

Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой

Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту, направлявшийся в Давос, был вынужден вернуться на Объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По информации Белого дома, экипаж обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и решил вернуться из соображений безопасности.

Данные отслеживания полетов из открытых источников ADS-B Exchange показывают, что самолет совершает разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи самой восточной оконечности Лонг-Айленда

- пишет издание.

Указывается, что самолет Air Force One безопасно приземлился на объединенной базе Эндрюс в 23:07 по местному времени. По информации СМИ, Трамп и другие члены делегации США разделятся на два меньших самолета и направятся на Всемирный экономический форум.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не планирует на этой неделе посещать Париж для участия в экстренном саммите G7, который предложил его французский коллега Эмманюэль Макрон.

Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии20.01.26, 21:42 • 27457 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Самолет президента США
Давос
Белый дом
Дональд Трамп