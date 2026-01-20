Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии

На Всемирном экономическом форуме в Давосе европейские лидеры выразили решительный протест против намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и его угроз ввести пошлины. Несмотря на призывы бизнес-лидеров к сдержанности, руководство ЕС подчеркнуло готовность защищать свой суверенитет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не должен подчиняться "закону сильнейшего". Он назвал "безумием" ситуацию, когда блоку приходится рассматривать использование "инструмента борьбы с принуждением" против своего стратегического союзника – Соединенных Штатов.

Мы действительно считаем, что нам нужен больший рост, нам нужна большая стабильность в этом мире, но мы предпочитаем уважение хулиганам – подчеркнул Макрон за день до запланированного визита Трампа в Швейцарию.

Курс на новую независимую Европу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи акцентировала внимание на необходимости укрепления европейской автономии. Она подчеркнула, что масштаб нынешних геополитических изменений требует от блока решительных шагов.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен

Пришло время воспользоваться этой возможностью и построить новую независимую Европу – заявила она, отметив, что в ЕС уже сформировался консенсус относительно необходимости большей самостоятельности.

Предупреждение о "красных линиях"

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что Европа находится на распутье. Он призвал страны ЕС объединиться, чтобы четко указать Вашингтону на недопустимость давления.

Мы должны сказать Дональду Трампу: "Вы пересекаете красные линии". Мы либо будем вместе, либо будем разделены – сказал Де Вевер.

В свою очередь, вице-премьер Швеции Эбба Буш раскритиковала предыдущие попытки европейских политиков задобрить Трампа лестью.

Гладить кота по шерсти на этот раз не поможет. ЕС должен быть жестче и держаться на плаву – добавила она.

Конфликт обострился после субботнего заявления Трампа о введении пошлин на импорт для тех европейских союзников, которые выступают против перехода Гренландии под контроль США. Сейчас европейские правительства пытаются найти баланс между жестким ответом на торговый шантаж и сохранением американской поддержки Украины.

