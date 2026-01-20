$43.180.08
50.320.20
19:42 • 852 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 6460 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 17871 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 17958 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 29947 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21211 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27276 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24687 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24676 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21739 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии

Киев • УНН

 • 874 просмотра

На Всемирном экономическом форуме в Давосе европейские лидеры выразили протест против намерений Трампа приобрести Гренландию и его угроз относительно пошлин. Они подчеркнули готовность защищать суверенитет ЕС, несмотря на призывы к сдержанности.

Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии

На Всемирном экономическом форуме в Давосе европейские лидеры выразили решительный протест против намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и его угроз ввести пошлины. Несмотря на призывы бизнес-лидеров к сдержанности, руководство ЕС подчеркнуло готовность защищать свой суверенитет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не должен подчиняться "закону сильнейшего". Он назвал "безумием" ситуацию, когда блоку приходится рассматривать использование "инструмента борьбы с принуждением" против своего стратегического союзника – Соединенных Штатов.

Мы действительно считаем, что нам нужен больший рост, нам нужна большая стабильность в этом мире, но мы предпочитаем уважение хулиганам

– подчеркнул Макрон за день до запланированного визита Трампа в Швейцарию.

Курс на новую независимую Европу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи акцентировала внимание на необходимости укрепления европейской автономии. Она подчеркнула, что масштаб нынешних геополитических изменений требует от блока решительных шагов.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен

Пришло время воспользоваться этой возможностью и построить новую независимую Европу

– заявила она, отметив, что в ЕС уже сформировался консенсус относительно необходимости большей самостоятельности.

Предупреждение о "красных линиях"

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что Европа находится на распутье. Он призвал страны ЕС объединиться, чтобы четко указать Вашингтону на недопустимость давления.

Мы должны сказать Дональду Трампу: "Вы пересекаете красные линии". Мы либо будем вместе, либо будем разделены

– сказал Де Вевер.

В свою очередь, вице-премьер Швеции Эбба Буш раскритиковала предыдущие попытки европейских политиков задобрить Трампа лестью.

Гладить кота по шерсти на этот раз не поможет. ЕС должен быть жестче и держаться на плаву

– добавила она.

Конфликт обострился после субботнего заявления Трампа о введении пошлин на импорт для тех европейских союзников, которые выступают против перехода Гренландии под контроль США. Сейчас европейские правительства пытаются найти баланс между жестким ответом на торговый шантаж и сохранением американской поддержки Украины. 

Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Гренландия
Барт Де Вевер
Reuters
Швейцария
Вашингтон
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Европа
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина