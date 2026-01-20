$43.180.08
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Финляндии Александер Стубб выразил желание встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения Гренландии, предлагая «сауна-дипломатию». Стубб также обеспокоен, что внимание к Гренландии может отвлечь от Украины.

Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса с Гренландией. Он также сказал, что можно перейти от "гольф-дипломатии" к "сауна-дипломатии". Об этом он сообщил в интервью для Washington Post, пишет УНН.

Подробности

В интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу в Давосе президент Финляндии Александер Стубб обсудил свои "уникальные отношения" с президентом Трампом, рост напряженности вокруг Гренландии, войну в Украине и будущее Европы.

Иногда хорошо замедлиться. Знаете, пойти в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение

- заявил Стубб

Что касается Гренландии, соглашение было изменено, хотя основная его суть остается: США имеют полномочия добавлять военные контингенты по собственному усмотрению. Так, без ограничений по месту их расположения. Сейчас у США есть одна база, но соглашение, что интересно, не ограничивает, куда они могут быть направлены.

Он также отметил, что его беспокоит, что на этой неделе все внимание может сосредоточиться на Гренландии, а Украина останется на "втором плане".

У нас есть документы "2+5", 20-пунктовый план, гарантии безопасности, план процветания, документы по последовательности действий и т.д. Поэтому импульс был, но последние 10 дней мы немного его потеряли

- сказал лидер Финляндии.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен20.01.26, 16:57 • 1264 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
Давос
Александр Стабб
The Washington Post
Дональд Трамп
Финляндия
Европа
Украина