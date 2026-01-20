Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса с Гренландией. Он также сказал, что можно перейти от "гольф-дипломатии" к "сауна-дипломатии". Об этом он сообщил в интервью для Washington Post, пишет УНН.

Подробности

В интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу в Давосе президент Финляндии Александер Стубб обсудил свои "уникальные отношения" с президентом Трампом, рост напряженности вокруг Гренландии, войну в Украине и будущее Европы.

Иногда хорошо замедлиться. Знаете, пойти в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение - заявил Стубб

Что касается Гренландии, соглашение было изменено, хотя основная его суть остается: США имеют полномочия добавлять военные контингенты по собственному усмотрению. Так, без ограничений по месту их расположения. Сейчас у США есть одна база, но соглашение, что интересно, не ограничивает, куда они могут быть направлены.

Он также отметил, что его беспокоит, что на этой неделе все внимание может сосредоточиться на Гренландии, а Украина останется на "втором плане".

У нас есть документы "2+5", 20-пунктовый план, гарантии безопасности, план процветания, документы по последовательности действий и т.д. Поэтому импульс был, но последние 10 дней мы немного его потеряли - сказал лидер Финляндии.

