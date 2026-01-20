Стубб готовий запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію

$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 9718 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 18240 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 15146 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 23061 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22557 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22776 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21167 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17713 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37464 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте20 січня, 07:19 • 4350 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 38378 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 11722 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 22050 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3766 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 5160 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 18240 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 22271 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 38602 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 70730 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 378 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3986 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 3458 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 34777 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 50492 перегляди
Стубб готовий запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив бажання зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення Гренландії, пропонуючи "сауна-дипломатію". Стубб також стурбований, що увага до Гренландії може відволікти від України.

Стубб готовий запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що хоче зустрітись з Дональдом Трампом для обговорення питання з Гренландією. Він також сказав, що можна перейти з "гольф-дипломатії" — до "сауна-дипломатії". Про це він повідомив в інтерв'ю для Washington Post, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю журналісту Девідом Ігнатіусом у Давосі президент Фінляндії Александер Стубб обговорив свої "унікальні стосунки" з президентом Трампом, зростання напруженості навколо Гренландії, війну в Україні та майбутнє Європи.

Іноді добре сповільнитися. Знаєте, піти в сауну, прийняти хорошу ванну, а потім знайти рішення

- заявив Стубб

Щодо Гренландії угода була змінена, хоча основна її суть залишається: США мають повноваження додавати військові контингенти за власним розсудом. Так, без обмежень щодо місця їхнього розташування. Зараз у США є одна база, але угода, що цікаво, не обмежує, куди вони можуть бути направлені.

Він також зауважив, що його турбує, що цього тижня вся увага може зосередитися на Гренландії, а Україна залишиться на "другому плані".

У нас є документи "2+5", 20-пунктовий план, гарантії безпеки, план процвітання, документи з послідовності дій тощо. Тому імпульс був, але останні 10 днів ми трохи його втратили

- сказав лідер Фінляндії.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн20.01.26, 16:57 • 1280 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ґренландія
Давос
Александр Стубб
The Washington Post
Дональд Трамп
Фінляндія
Європа
Україна